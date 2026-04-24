'Fusió per fissió', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
- Un reportatge commemoratiu dels 40 anys de Txernòbil, que aprofita per posar a debat l'energia nuclear
- Diumenge, 26 d'abril, a les 18h a La 2Cat i en RTVE Play Catalunya
'El Escarabajo Verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat d'RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Fusió per fissió'. Un reportatge que revisa, 40 anys després de Txernòbil i el debat actual sobre l'energia nuclear en el context de la crisi energètica, contraposant diferents postures i posant el focus en noves vies com la fusió nuclear.
En aquest programa, 'El Escarabajo Verde', 40 anys després de l'accident de la central nuclear de Txernòbil, el que avui Ucraïna i llavors era l'URSS, analitzen la situació d'aquesta font d'energia a Espanya i Europa. Les crisis bèl·liques a Ucraïna i Orient Mitjà han disparat els preus de les matèries primeres (gas i petroli) i Europa s'ha replantejat la seva estratègia energètica, apostant de nou per la nuclear. Mentrestant, Espanya manté el calendari de tancament progressiu de totes les centrals fins al 2035 perquè confia en la potència de les renovables. El que pot revolucionar tots els sistemes de producció d'energia coneguts fins ara és la fusió nuclear.
L'equip del programa visita les instal·lacions del projecte Iter, al sud de França, en què una aliança internacional liderada per la UE està construint el reactor nuclear de fusió més gran del món. També s'entrevisten experts a favor i en contra de l'energia nuclear.