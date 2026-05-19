Barcelona vs OL Lyonnes, los dos reyes de Europa buscan reconquistar el trono en la final de Oslo

El FC Barcelona y el OL Lyonnes se miden este sábado en la gran final de la Women's Champions League que se disputa en Oslo, en un enfrentamiento que devolverá el cetro a uno de los dos 'reyes' del fútbol femenino del Viejo Continente.

Será el cuarto enfrentamiento en una final por la Copa de Europa entre los dos conjuntos, con un balance favorable a favor de las francesas (2-1). Hasta la fecha, se han enfrentado por el cetro europeo en las finales del 19, 22 y 24.

Ahora, el Ullevaal Stadion de Oslo decidirá al próximo campeón de la Champions, que será el sucesor del Arsenal, el todavía campeón de la máxima competición europea.

La primera vez que se vieron las caras en la lucha por ser campeonas de Europa fue en 2019, con un Barcelona que llegaba por primera vez a disputar el trono a un Olympique que ya eran las reinas indiscutibles del continente.

Aquella tarde del 18 de mayo de 2019, el Barça sufrió una dura derrota en Budapest (4-1) ante un Lyon que revalidaba el título de campeón por sexta vez, el cuarto de manera consecutiva. Aquella final marcó el inicio del fin del ciclo del equipo galo, que había dominado con mano de hierro en Europa en la década del 2010, donde lograron seis de las ocho Champions que poseen.