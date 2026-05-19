Barcelona vs OL Lyonnes, los dos reyes de Europa buscan reconquistar el trono en la final de Oslo
- Los dos equipos se han visto las caras en la final de la Champions hasta en tres ocasiones
- Final Champions, en directo: Barcelona - OL Lyonnes, sábado a las 18:00h. en La 1 y RTVE Play
El FC Barcelona y el OL Lyonnes se miden este sábado en la gran final de la Women's Champions League que se disputa en Oslo, en un enfrentamiento que devolverá el cetro a uno de los dos 'reyes' del fútbol femenino del Viejo Continente.
Será el cuarto enfrentamiento en una final por la Copa de Europa entre los dos conjuntos, con un balance favorable a favor de las francesas (2-1). Hasta la fecha, se han enfrentado por el cetro europeo en las finales del 19, 22 y 24.
Ahora, el Ullevaal Stadion de Oslo decidirá al próximo campeón de la Champions, que será el sucesor del Arsenal, el todavía campeón de la máxima competición europea.
La primera vez que se vieron las caras en la lucha por ser campeonas de Europa fue en 2019, con un Barcelona que llegaba por primera vez a disputar el trono a un Olympique que ya eran las reinas indiscutibles del continente.
Aquella tarde del 18 de mayo de 2019, el Barça sufrió una dura derrota en Budapest (4-1) ante un Lyon que revalidaba el título de campeón por sexta vez, el cuarto de manera consecutiva. Aquella final marcó el inicio del fin del ciclo del equipo galo, que había dominado con mano de hierro en Europa en la década del 2010, donde lograron seis de las ocho Champions que poseen.
El cambio de ciclo
Ambos equipos se volvieron a enfrentar en una final en 2022, esta vez con Turín como escenario de fondo. El Barcelona estaba ante la posibilidad de vengar su derrota y consolidar así el cambio de ciclo de dominio en Europa del Lyon, pero de nuevo, las francesas se llevaron el gato al agua en la que sería su octava Copa de Europa, la última hasta la fecha, con una victoria por 3-1, en la que le arrebataron el título de campeonas a las azulgrana, que habían logrado la primera 'orejona' de su historia la campaña anterior.
El Barcelona tendría que esperar dos años más para disputar su tercera final ante las francesas, en la que por fin hicieron bueno el dicho de 'a la tercera va la vencida'. Con San Mamés como talismán, ahora sí, las culés levantaron su tercera Copa de Europa, la última hasta el día de hoy, y confirmaron que las nuevas reinas de Europa de la década de los 20 eran ellas.
En lo que va de década, el Barcelona ha jugado seis finales consecutivas, es decir, todas menos la de 2020, cuando cayeron en semifinales ante el Wolfsburgo, que evitó un nuevo duelo por la 'orejona' entre el Olympique y las blaugranas. Desde entonces, las españolas no han faltado a ni una sola cita con la final.
Ahora, quieren confirmar ante su rival histórico que Europa solo tiene un color, el azulgrana del Barcelona, además de resarcirse de la final perdida la campaña pasada ante el Arsenal. De lograr la victoria, las futbolistas de Pere Romeu sumarán su cuarto entorchado y se confirmarán como el mejor club del Viejo Continente de esta década.
Reinas de Europa
- Finales disputadas por el OL Lyonnais: 2010 (D), 2011 (V), 2012 (V), 2013 (D), 2016 (V), 2017 (V), 2018 (V), 2019 (V), 2020 (V) y 2022 (V)
- Finales disputadas por FC Barcelona: 2019 (D), 2021 (V), 2022 (D), 2023 (V), 2024 (V) y 2025 (D)