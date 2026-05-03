El Barça, con Aitana Bonmatí, se mide al Bayern Múnich para alcanzar su sexta final consecutiva en Champions

El Barcelona buscará su sexta final consecutiva, séptima en total, en la Liga de Campeones este domingo ante el Bayern Múnich (1-1 en la ida), en el regreso de la tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, y en el Spotify Camp Nou, donde se esperan 60.000 aficionados.

En la ida, el equipo de Pere Romeu, a pesar de adelantarse en el marcador y de jugar los últimos 20 minutos con una jugadora más, no pudo sacar un triunfo en el Allianz Arena, por lo que el pase a la final se la jugará en un cara o cruz, aunque eso sí, en su estadio.

Anotó en la ida la polaca Ewa Pajor, pero no pudo cerrar el partido el conjunto azulgrana ante un equipo muy ordenado en defensa y que empató en una de sus pocas llegadas ante la meta de Cata Coll por medio de Franziska Kett, tras una fantástica transición.

Sin embargo, Kett no pudo acabar el partido, porque fue expulsada por tirar del pelo a Salma Paralluelo, una baja muy importante para el equipo de José Barcala por su polivalencia.