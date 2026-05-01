Hora y dónde ver en TV el Barcelona - Bayern de Múnich de las semifinales de la Champions League

F.C. Barcelona y Bayern de Múnich se miden este domingo 3 de mayo en el Camp Nou por un puesto en la final de la Women's Champions League. Todo está por decidir después del empate a uno en Múnich, donde el equipo de Pere Romeu no logró traerse una ventaja, aunque fuera mínima, a pesar de jugar los minutos finales con una jugadora más, tras la expulsión de Franziska Kett. La futbolista alemana no podrá estar en este partido de vuelta.

En el encuentro de ida, el Barcelona se adelantó en el marcador gracias a un gol de Ewa Pajor, pero el Bayern evitó que se repitiera la derrota por 7-1 ante el conjunto azulgrana en la primera jornada de esta competición, y consiguió un 1-1 gracias a un gol, precisamente, de Franziska Kett.

Las azulgrana saldrán con todo este domingo para poder lograr su sexta final consecutiva y marcar así un nuevo récord. Ahora mismo comparte números con el OL Lyonnes: ambos equipos han llegado cinco veces seguidas a la final europea. Por su parte, el Bayern busca la victoria en el Camp Nou para llegar a su primera final en la Women's Champions League.

Alexia Putellas