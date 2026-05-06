La maldición de 'El Pupas': el Atlético vuelve a quedarse a las puertas de la gloria
- Los de Simeone fueron eliminados por el Arsenal en la vuelta de las semis de Champions League
- Hace apenas 20 días, los rojiblancos rozaron un título de Copa que perdieron en los penaltis ante la Real
De la gloria a la nada solo hay un paso y ese paso es el que se le resiste de nuevo al Atlético de Madrid. Su derrota por la mínima ante el Arsenal (1-0) en la vuelta de semifinales de la Champions League ha vuelto a caer como un jarro de agua fría en un equipo que sigue sin dar con la tecla para tener ese plus que le permita soñar a lo grande de verdad.
Su entrenador, Diego Pablo Simeone, dejó claro tras el partido que no se pueden conformar con llegar a unas semis de la máxima competición europea, aunque tampoco desmereció el logro de un Atleti que ni en sus mejores sueños podría haber imaginado una etapa como la que está viviendo desde que el argentino aterrizó en el banquillo.
"Me da una realidad que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Desde todos los aspectos, es un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente. Pero la gente quiere ganar, a la gente no le alcanza con llegar a la semifinal", reflexionaba el que fue uno de los artífices como jugador de la mayor gesta del Atlético hasta la fecha, el 'Doblete' del 96.
Y es que el club madrileño aspiraba a superar su mayor logro esta temporada, con la Copa del Rey y la Champions como grandes objetivos después de haber basado su éxito en abandonar la Liga en una etapa temprana tras tener asegurada su presencia en la competición la campaña que viene.
Pero cuando llegaron las dos grandes citas de la temporada, la final de la Copa y las semis de Champions, las cuentas no salieron como se esperaban y todo se fue al traste en tan solo 18 días.
Después de lograr el pase a la final de la Copa del Rey haciendo una gran eliminatoria ante todo un Barcelona, al que venció en la ida en el Metropolitano por 4-0 y logró resistir en la vuelta en el Camp Nou (3-0), no logró levantar su primer trofeo de la temporada en La Cartuja, pese a que llevaba la vitola de gran favorito ante la Real Sociedad.
Del todo a la nada en apenas 18 días
Un gol encajado a los 15 segundos de comenzar la final y la falta de acierto cuando mejor estaba el equipo en la prórroga condenaron de nuevo a 'El Pupas' a escribir otra crónica negra en su historia con las grandes citas, de eso hace tan solo 18 días.
A pesar del disgusto copero, en el horizonte quedaba aún el mayor reto, volver a estar en una final de Champions una década después. Al igual que en la Copa, el rival del Atleti en los cuartos de final fue el Barcelona, al que esta temporada le ha encontrado el 'truco'. Esta vez la ida fue en el Camp Nou, donde los rojiblancos ganaron por 0-2 y volvieron a aguantar en la vuelta el resultado favorable (1-2) para colarse en semis.
Ahora, solo un equipo y 180 minutos separaban a los colchoneros de su cita con la historia para cobrarse la deuda que la Champions les debe. Debían batir al Arsenal, que esta temporada no ha perdido ni un solo partido en la máxima competición europea.
Los londinenses partían como favoritos en las apuestas tras el 4-0 que le endosaron a los madrileños en la fase regular de la competición, pero la realidad dejó muy buen sabor de boca tras la ida, en un duelo que terminó 1-1 y en el que los futbolistas de Simeone dejaron escapar con vida a los de Arteta en una segunda parte de claro dominio local.
Y dejar vivo a un equipo como el Arsenal le ha pasado factura en exceso a los rojiblancos, que, de nuevo, se han vuelto a quedar con la miel en los labios tras caer por la mínima en el Emirates Stadium ante un equipo rocoso que se llevó el primer billete a la gran final de Budapest con dos tiros a puerta en todo el encuentro. La gloria tiene que volver a esperar.