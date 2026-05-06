La maldición de 'El Pupas': el Atlético vuelve a quedarse a las puertas de la gloria

De la gloria a la nada solo hay un paso y ese paso es el que se le resiste de nuevo al Atlético de Madrid. Su derrota por la mínima ante el Arsenal (1-0) en la vuelta de semifinales de la Champions League ha vuelto a caer como un jarro de agua fría en un equipo que sigue sin dar con la tecla para tener ese plus que le permita soñar a lo grande de verdad.

Su entrenador, Diego Pablo Simeone, dejó claro tras el partido que no se pueden conformar con llegar a unas semis de la máxima competición europea, aunque tampoco desmereció el logro de un Atleti que ni en sus mejores sueños podría haber imaginado una etapa como la que está viviendo desde que el argentino aterrizó en el banquillo.

"Me da una realidad que es la realidad del Atlético de Madrid como club. Desde todos los aspectos, es un club en Europa reconocido y en el mundo reconocido como no lo era anteriormente. Pero la gente quiere ganar, a la gente no le alcanza con llegar a la semifinal", reflexionaba el que fue uno de los artífices como jugador de la mayor gesta del Atlético hasta la fecha, el 'Doblete' del 96.

Y es que el club madrileño aspiraba a superar su mayor logro esta temporada, con la Copa del Rey y la Champions como grandes objetivos después de haber basado su éxito en abandonar la Liga en una etapa temprana tras tener asegurada su presencia en la competición la campaña que viene.

Pero cuando llegaron las dos grandes citas de la temporada, la final de la Copa y las semis de Champions, las cuentas no salieron como se esperaban y todo se fue al traste en tan solo 18 días.

Después de lograr el pase a la final de la Copa del Rey haciendo una gran eliminatoria ante todo un Barcelona, al que venció en la ida en el Metropolitano por 4-0 y logró resistir en la vuelta en el Camp Nou (3-0), no logró levantar su primer trofeo de la temporada en La Cartuja, pese a que llevaba la vitola de gran favorito ante la Real Sociedad.