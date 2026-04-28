Simeone, sobre la deuda histórica de la Champions con el Atlético: "No nos debe nada, las cosas se ganan"
- El entrenador del Atlético ha normalizado el interés del Arsenal o el PSG en Julián porque "es un jugador extraordinario"
- Atlético de Madrid - Arsenal, en vivo, miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dejado claro que la Champions "no les debe nada", en referencia a las tres finales que ha perdido a lo largo de su historia, porque "las cosas hay que ganárselas". También ha normalizado el interés del Arsenal en Julián Álvarez, una de las estrellas de su equipo, dado que es "un jugador extraordinario".
"Todos somos personas y cada uno tiene un pensamiento u otro. La Champions no nos debe nada, las cosas hay que trabajarlas y ganárselas, y que la diosa fortuna esté de tu lado", ha confesado el argentino en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Liga de Campeones ante el Arsenal de Mikel Arteta.
Además, Simeone ha destacado que no le supone "ninguna presión" estas semifinales de la máxima competición europea ante un conjunto como el londinense, uno de los mejores de la Premier y de Europa.
"No tengo ningún tipo de presión. Responsabilidad e ilusión porque es un objetivo enorme que el club nunca ha logrado. Es un partido de fútbol y, como decía Koke, la responsabilidad es de los futbolistas, que deciden este tipo de duelos con su personalidad sobre el campo. Queremos jugar el partido que hemos imaginado, llevarlo donde queremos", ha dicho el míster rojiblanco, que este martes cumple 56 años.
Precisamente, cuestionado por si ha pedido un deseo en el día de su cumpleaños, Simeone ha dejado claro que "solo tiene cosas que agradecer" a la vida. "No tengo ningún deseo. Tengo la suerte de estar con mis hijos, mis hijas, mi mujer y mi mamá. Solo tengo motivos para agradecer", ha remarcado.
El interés del Arsenal por Julián
Y aunque él no haya pedido ningún deseo por su cumpleaños, los aficionados atléticos sí que sueñan con ver levantar a su equipo su primera Copa de Europa, algo inédito hasta la fecha.
"Normal que el aficionado se encuentre así en una nueva semifinal. Es extraordinario que el Atlético esté de nuevo en una semifinal, cuarta en 14 años. Ese ambiente que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Jugamos contra un gran equipo, pero allá vamos", ha enfatizado.
Y para intentar sacar el billete a la final, Simeone tiene claro lo que hay que hacer: "Lo que venimos haciendo en las eliminatorias de Copa del Rey, de la Champions; debemos jugar con la misma intensidad, con la búsqueda de lo que tiene el equipo ofensivamente", ha valorado el míster.
Un partido ante el Arsenal que le consume todo su tiempo, por lo que "no le queda más espacio" para preocuparse por nada de lo que sucede fuera de esta ida de semifinales de la Copa de Europa.
Cuestionado por el supuesto interés de su rival de este miércoles por Julián Álvarez, la estrella del equipo 'colchonero', Simeone ha normalizado la situación. "No estoy en la cabeza de Julián. Entiendo que es normal que a un jugador extraordinario como Julián Álvarez lo quieran el Arsenal, el PSG o el Barcelona, porque es muy bueno", ha concluido el argentino.