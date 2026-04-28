Simeone, sobre la deuda histórica de la Champions con el Atlético: "No nos debe nada, las cosas se ganan"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dejado claro que la Champions "no les debe nada", en referencia a las tres finales que ha perdido a lo largo de su historia, porque "las cosas hay que ganárselas". También ha normalizado el interés del Arsenal en Julián Álvarez, una de las estrellas de su equipo, dado que es "un jugador extraordinario".

"Todos somos personas y cada uno tiene un pensamiento u otro. La Champions no nos debe nada, las cosas hay que trabajarlas y ganárselas, y que la diosa fortuna esté de tu lado", ha confesado el argentino en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Liga de Campeones ante el Arsenal de Mikel Arteta.

01.21 min Koke: "Es como tu primera cita con tu primera chica"

Además, Simeone ha destacado que no le supone "ninguna presión" estas semifinales de la máxima competición europea ante un conjunto como el londinense, uno de los mejores de la Premier y de Europa.

"No tengo ningún tipo de presión. Responsabilidad e ilusión porque es un objetivo enorme que el club nunca ha logrado. Es un partido de fútbol y, como decía Koke, la responsabilidad es de los futbolistas, que deciden este tipo de duelos con su personalidad sobre el campo. Queremos jugar el partido que hemos imaginado, llevarlo donde queremos", ha dicho el míster rojiblanco, que este martes cumple 56 años.

Precisamente, cuestionado por si ha pedido un deseo en el día de su cumpleaños, Simeone ha dejado claro que "solo tiene cosas que agradecer" a la vida. "No tengo ningún deseo. Tengo la suerte de estar con mis hijos, mis hijas, mi mujer y mi mamá. Solo tengo motivos para agradecer", ha remarcado.