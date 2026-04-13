Simeone se desmarca de la polémica arbitral antes de medirse al Barça: "Ya de por sí, tienen una presión extrema"
- El entrenador del Atlético no ha querido dar pistas sobre el 'once' y no desvela si Oblak estará bajos los palos
- Atlético de Madrid - FC Barcelona, en vivo, vuelta cuartos final de Champions a las 21:00h. en RTVE.es
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha querido desmarcarse de la polémica arbitral antes de enfrentarse al FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y ha asegurado que él "solo piensa en su equipo", "no en los árbitros".
"Estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros, que ya tienen un trabajo muy difícil por delante; ya de por sí tienen una presión extrema, no estoy pensando en ellos, sinceramente. Solo pienso en mi equipo", ha valorado el argentino en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça.
Simeone no ha querido seguir echando leña al fuego al ser cuestionado por la queja formal que puso el Barcelona la semana pasada tras el duelo de ida, después de las dos jugadas polémicas de la noche. La expulsión de Cubarsí tras la falta a Giuliano Simeone, VAR mediante, y la no sanción por una posible mano en una acción de Pubill para sacar de portería.
No da pistas con Oblak
En lo meramente futbolístico, el entrenador rojiblanco no ha querido dar ninguna pista a su rival y no ha desvelado si finalmente en la portería estará Jan Oblak, ya recuperado de su lesión.
De lo que sí se ha mostrado seguro es de la fórmula para seguir adelante en la Champions League y hacer bueno el 0-2 logrado en la ida hace una semana. "Estamos convencidos de lo que necesitamos y de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso", ha dicho.
"En el partido, todo lo que imaginemos es solo imaginación; luego empieza el juego y todo queda atrás. Allí nadie podía imaginar que los 20 primeros minutos les íbamos a quitar el balón. Fe, esperar que el equipo pueda responder como lo está haciendo y seguridad en lo que estamos haciendo...", ha desvelado el 'Cholo' como las claves para doblegar al Barça.
Simeone también ha querido enfatizar en seguir el mismo camino que hasta ahora contra el equipo catalán. "Estos partidos hay que jugarlos como venimos haciéndolo. Conocemos al rival, tenemos conciencia de lo buenos que son y de lo que tenemos en frente. Nuestro objetivo está claro, pasar", ha concluido.