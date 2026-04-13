Simeone se desmarca de la polémica arbitral antes de medirse al Barça: "Ya de por sí, tienen una presión extrema"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha querido desmarcarse de la polémica arbitral antes de enfrentarse al FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y ha asegurado que él "solo piensa en su equipo", "no en los árbitros".

"Estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros, que ya tienen un trabajo muy difícil por delante; ya de por sí tienen una presión extrema, no estoy pensando en ellos, sinceramente. Solo pienso en mi equipo", ha valorado el argentino en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça.

Simeone no ha querido seguir echando leña al fuego al ser cuestionado por la queja formal que puso el Barcelona la semana pasada tras el duelo de ida, después de las dos jugadas polémicas de la noche. La expulsión de Cubarsí tras la falta a Giuliano Simeone, VAR mediante, y la no sanción por una posible mano en una acción de Pubill para sacar de portería.