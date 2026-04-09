El Atlético se cuela entre los favoritos, con polémica incluida, para estar en la antesala de la gran final de Champions

La Champions League ha entrado de lleno en lo mejor de la competición y ya se empieza a perfilar lo que pueden ser las semifinales de la competición, paso previo a la gran final del próximo día 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, tras finalizar la ida de los cuartos, donde tres de los grandes favoritos —Bayern, PSG y Arsenal— han cumplido con los pronósticos y con el Atlético de Madrid como único invitado sorpresa, con polémica arbitral incluida.

Los rojiblancos se midieron al Barcelona en el duelo español de la jornada con la intención de sacar un buen resultado que les dejase con alguna posibilidad de cara a la vuelta en su estadio, y vaya si lo lograron. Los de Simeone sacaron una victoria por 0-2 en el Camp Nou, escenario donde el entrenador argentino nunca había logrado conquistar desde que aterrizó en el club madrileño allá por 2011, sí lo había logrado en Montjuic.

Aunque el triunfo no estuvo ausente de polémica. El Atlético jugó con un hombre más desde el final de la primera mitad, cuando llegó el peor minuto de la eliminatoria, hasta el momento, para el Barcelona. Falta de Cubarsí sobre Giuliano en la frontal del área y expulsión del central azulgrana. Luego, Julián Álvarez hizo el primero de la noche con un golazo antológico de libre directo.

Y la primera controversia de la noche estaba servida. En un principio, el colegiado del duelo, el rumano István Kovács, decidió sancionar la acción con una tarjeta amarilla, pero una llamada desde el VAR terminó con la expulsión del central al considerar que el derribo se produjo sobre el último jugador.

Pero no sería la única polémica de la noche. A los nueve minutos de comenzar la segunda parte, el Barça reclamó un penalti de Marc Pubill por acomodar con la mano el balón para sacar de puerta después de que Musso le pasara el balón. A pesar de las protestas, el colegiado entendió que aún no se había realizado el saque de puerta y, por lo tanto, esa mano no era punible. El colofón final de la noche lo puso Sorloth con el segundo y definitivo tanto de la ida en el Camp Nou.

El vaso vacío o medio lleno Las dos acciones polémicas de la noche no pasaron inadvertidas en ambos banquillos y, como se suele decir, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, en función de quién lo mire. "La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", comentaba el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en la rueda de prensa posterior al partido al comentar la posible mano de Pubill, además de añadir que no le dieron "ninguna explicación". 01.51 min Flick: "Para mí es una situación clara de tarjeta y penalti" En ese mismo sentido, el alemán señaló con ironía que en la expulsión de Cubarsí el asistente del VAR "sí que estaba centrado" para cambiar de amarilla a roja. El protagonista de la jugada no ha dudado en "asumir la responsabilidad" y ha reconocido en un mensaje en sus redes sociales que "condicionó el partido y la eliminatoria". "Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado", ha escrito en su cuenta de Instagram. ““ "Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. "Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos", ha continuado Cubarsí, que no da por perdido el pase a semis. Y como en toda historia hay dos puntos de vista diferentes, para el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, ambas jugadas de la discordia estuvieron bien ejecutadas por el colegiado y bien revisadas desde el VAR. 01.53 min Simeone: "Es sentido común" Para el argentino fue "puro sentido común" que Kovács no señalase pena máxima ni sancionase a Pubill por la acción en la que coloca con la mano el balón para sacar de portería después de que Musso le diese el balón. "La verdad que estoy lejos de donde aparece la jugada y hay un control que la lleva para ir mano a mano con el arquero y aparentemente viene la falta, que ya el VAR llama al árbitro para confirmar la expulsión. A partir de ahí, un golazo de Julián increíble". Así describió Simeone su punto de vista sobre la otra jugada polémica de la noche.