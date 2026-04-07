Simeone convierte la previa del Barça - Atlético en un homenaje a Griezmann: "Eres admirable. Te quiero mucho"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha convertido la rueda de prensa previa al partido de ida de la Champions contra el Barcelona en un homenaje a Antoine Griezmann después de que el jugador anunciara que esta es su última temporada en el equipo.

La comparecencia de este martes en el Camp Nou ha tenido un guion diferente al habitual. Nada más sentarse en el estrado, Simeone ha tomado la palabra antes de su turno para mandar un mensaje a la estrella rojiblanca. Un mensaje pronunciado con emoción "desde el lado del entrenador que soy" y también de lo que diría "el hincha que estuviera en mi lugar".

"Quiero agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos distes, lo que nos das y lo que te voy a obligar a que nos digas dando. Gracias por tu compromiso y por diferenciar esa relación tan bonita que tenemos como familia. Te considero un jugador y luego un amigo", ha dicho un Cholo con la voz entrecortada.

"Si dios quiere vamos a jugar cinco partidos más en Champions. Te invito que sigas disfrutando, te quiero mucho". Y ya entre risas ha añadido: "Soy tu entrenador: si mañana no corres, vas afuera".

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