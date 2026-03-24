Griezmann ficha por el Orlando City: “Mi presente sigue siendo rojiblanco y mi corazón lo será para siempre”

El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, ha cerrado este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años más un tercero opcional y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco, según han anunciado ambos clubes en sendos comunicados.

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, ha anunciado a las 15:00 hora española el Atlético de Madrid en un comunicado, a la misma vez que el Orlando City.

“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales”, añadió el club madrileño.