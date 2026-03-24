Griezmann ficha por el Orlando City: “Mi presente sigue siendo rojiblanco y mi corazón lo será para siempre”
- Firma por dos años más un tercero opcional y se incorporará al conjunto estadounidense a partir de la próxima temporada
- Con 211 tantos, el delantero francés es el máximo goleador de la historia del club rojiblanco
El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, ha cerrado este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años más un tercero opcional y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco, según han anunciado ambos clubes en sendos comunicados.
“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, ha anunciado a las 15:00 hora española el Atlético de Madrid en un comunicado, a la misma vez que el Orlando City.
“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a semifinales”, añadió el club madrileño.
El objetivo de esta temporada: "la Copa del Rey y llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones"
Por su parte, el delantero del Atleti tras la confirmación oficial ha asegurado que su "presente sigue siendo rojiblanco” y su “corazón lo será para siempre”, al tiempo que ha remarcado sus objetivos antes del final de esta temporada de “levantar esa Copa del Rey” y llegar “lo más lejos posible en la Liga de Campeones”.
"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, comienza en su publicación en su cuenta de Instagram y reproducida por el Atlético en su página web.
“Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, ha señalado el máximo goleador de la historia del club, con 211 tantos.
“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti”, expresó.
Esta temporada aún continuará en el conjunto rojiblanco, con el que le quedan nueve jornadas de LaLiga EA Sports, la final de la Copa del Rey del próximo 18 de julio contra la Real Sociedad y la Liga de Campeones, en la que se enfrenta al Barcelona en los cuartos de final.