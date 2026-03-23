El Atlético autoriza a Griezmann a viajar a Estados Unidos para fichar por Orlando para la próxima temporada

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha recibido permiso del club para viajar a Estados Unidos durante los días libres del equipo, este lunes y martes. Su objetivo es cerrar su fichaje por el Orlando City para la próxima temporada, una vez finalice la actual con el conjunto rojiblanco.

El máximo goleador histórico del Atlético pondría fin así a su etapa en el club al término de la campaña si todo sigue según lo previsto. A partir del verano, se incorporaría a su nuevo equipo en la liga estadounidense.

El Orlando City intentó adelantar su llegada antes del 26 de marzo, pero Griezmann ha decidido continuar en el Atlético hasta el final de curso. El equipo compite por la Copa del Rey, cuya final se jugará el 18 de julio, y por la Liga de Campeones, con los cuartos de final en abril.

Desde el club consideran que este permiso es beneficioso para el jugador francés. Consideran que le permitirá resolver su futuro y centrarse plenamente en este tramo decisivo de la temporada.

Griezmann ha sido titular este domingo en el derbi contra el Real Madrid, disputado en el Santiago Bernabéu. El futbolista acumula 488 partidos con el Atlético, en los que ha marcado 211 goles y ha dado 97 asistencias. Su trayectoria en el club se divide en dos etapas: de 2014 a 2019 y desde 2021 hasta la actualidad, tras un periodo de dos años en el Barcelona.