Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo el segundo derbi de la temporada

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Real Madrid contra el Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. El derbi madrileño de la segunda vuelta te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 21:00 horas peninsulares.

Alineación del Atlético de Madrid:

Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

La última hora del parte de bajas parece afectar más al conjunto blanco, que perdió al portero belga Thibaut Courtois en el partido de Champions contra el Manchester City para mes y medio. Se une así a los que ya estaban en la enfermería: Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Éder Militao. Jude Bellingham, que no jugó en el Etihad Stadium pese a ir en la lista, se ha incorporado al grupo y podría ser una de las grandes novedades, puesto que el martes ya lo fue Kylian Mbappé. En el bando colchonero, siguen siendo bajas el centrocampista Pablo Barrios y el defensa Rodrigo Mendoza, mientras que son duda por molestias el meta esloveno Jan Oblak y el defensa Marc Pubill. La otra novedad estará en los banquillos, puesto que será la primera vez que se vean las caras Álvaro Arbeloa y Diego Pablo Simeone.

Será la ocasión para el técnico salmantino del Madrid de revertir la mala racha del equipo en casa en los derbis, puesto que llevan cedidos tres empates consecutivos hasta el de este domingo. Lo cierto es que la llegada del Cholo Simeone al Atlético ha puesto mucho peso en el lado rojiblanco de la balanza, puesto que con el técnico argentino, que empezó perdiendo (2-0) en 2012, han logrado tres victorias y seis empates, frente a cuatro derrotas, en sus visitas al eterno rival en el Bernabéu. Un bagaje positivo que compensa las 55 victorias totales en 88 encuentros del Real Madrid, incluyendo los partidos de esta etapa reciente. Antes de las tres logradas con el Cholo en el banquillo, el Atlético había logrado otras 12 victorias y otros tantos empates, una diferencia notable.