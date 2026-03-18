El Atlético visita al Tottenham en Champions con las lecciones aprendidas del Emirates y Camp Nou

El Atlético de Madrid visita al Tottenham en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League con la ventaja del 5-2 de la ida en el Metropolitano, pero con la cautela necesaria tras las derrotas, este mismo año, en el Emirates ante el Arsenal en la liguilla (4-0), y la más reciente en la vuelta de semifinales de Copa en el Camp Nou (3-0) después de haber goleado 4-0 en la ida disputada en el Metropolitano.

Sin embargo, el actual Tpottenham está varios escalones por debajo de ‘gunners’ y culés, con tan solo un punto por encima del descenso en la Premier pese a que se reanimó con un 1-1 en Anfield contra el Liverpool el pasado domingo, un simple alivio para un equipo que no remonta el vuelo a pesar de haber disputado la pasada temporada la final de la Europa League que perdió ante el Manchester United.

Pese a todo, el Atlético deberá encontrar su versión más fiable, precisamente la que no ha encontrado esta temporada fuera de casa, con tan solo 8 victorias en sus 23 salidas, y tras encajar tres goles en dos de sus últimos cuatro partidos fuera del Metropolitano, 3-0 contra el Rayo Vallecano en LaLiga y por 3-0 con el Barcelona en la Copa del Rey, resultado que, de suceder, abocarían la elimiantoria a una prórroga incierta.

Diego Pablo Simeone no podrá contar con el guardameta esloveno Jan Oblak ni Pablo Barrios, por lo que Juan Musso será el encargado de defender la portería, mientras Marcos Llorente ocupará el centro del campo, y con Julián Alvarez, -13 goles en sus últimos 16 partidos en Champions- como fijo en un plantel de delanteros en plena forma tras la mejor versión de Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri apuntan a la defensa, con Giuliano Simeone y Ademola Lookman por las bandas y Johnny Cardoso y el citado Llorente por el medio, aunque Simeone dispone de alternativas y posibilidades como Alex Baena, Nico González, Koke Resurrección o Nahuel Molina, goleador en la ultima victoria contra el Getafe.