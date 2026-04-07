Flick: "Voy a apoyar a Lamine siempre"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha querido dejar claro en rueda de prensa que para el duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid no importa lo sucedido el sábado en Liga.

"El Atlético es un equipo muy duro. Tienen la actitud adecuada y una gran intensidad. Muchos descansaron, saben como defender en bloque bajo, y no es del todo fácil marcarle dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil, va a haber mucha emoción. Creo que esta vez va a ser diferente. La Champions es la mejor competición del mundo y cada uno quiere demostrar lo mejor, y esto se aplica a ambos equipos. Tienen jugadores fantásticos pero creo que podemos dar un paso adelante", ha afirmado.

Una de las imágenes más destacadas del partido de Liga fue el enfado de Lamine Yamal en los últimos minutos. No llegó ni a celebrar el gol decisivo de Lewandowski. Hansi Flick ha asegurado que “siempre” protegerá al delantero Lamine Yamal, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador "fantástico" que "solo" tiene 18 años.

"Lamine es un chico de tan solo 18 años" El teutón ha vuelto a salir al paso de las imágenes del enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano con el entrenador de porteros. "Creo que ya lo dije el sábado. Él lo intentó todo, lo que tenemos que decir es que Lamine tiene 18 años, y para mí es un jugador increíble. Cuando ves una repetición del partido ves que lo que hace y es increíble. A veces puede estar enfadado si lo cambio, o si ha pasado una situación en la que ha tenido a muchos jugadores encima suyo o si ha fallado una ocasión. Es un jugador con emoción y yo le voy a apoyar siempre. Va por el buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. No todo tiene que generar ruido pese a que todas las miradas estén puestas en él. Es un jugador fantástico y será uno de los mejores sino el mejor en el futuro", concluyó.