Flick: "Voy a apoyar a Lamine siempre"
- El entrenador alemán ha destacado "lo duro" que es el Atlético de Madrid antes del duelo de ida de cuartos de final
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El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha querido dejar claro en rueda de prensa que para el duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid no importa lo sucedido el sábado en Liga.
"El Atlético es un equipo muy duro. Tienen la actitud adecuada y una gran intensidad. Muchos descansaron, saben como defender en bloque bajo, y no es del todo fácil marcarle dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil, va a haber mucha emoción. Creo que esta vez va a ser diferente. La Champions es la mejor competición del mundo y cada uno quiere demostrar lo mejor, y esto se aplica a ambos equipos. Tienen jugadores fantásticos pero creo que podemos dar un paso adelante", ha afirmado.
Una de las imágenes más destacadas del partido de Liga fue el enfado de Lamine Yamal en los últimos minutos. No llegó ni a celebrar el gol decisivo de Lewandowski. Hansi Flick ha asegurado que “siempre” protegerá al delantero Lamine Yamal, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador "fantástico" que "solo" tiene 18 años.
"Lamine es un chico de tan solo 18 años"
El teutón ha vuelto a salir al paso de las imágenes del enfado de Lamine Yamal en el Metropolitano con el entrenador de porteros. "Creo que ya lo dije el sábado. Él lo intentó todo, lo que tenemos que decir es que Lamine tiene 18 años, y para mí es un jugador increíble. Cuando ves una repetición del partido ves que lo que hace y es increíble. A veces puede estar enfadado si lo cambio, o si ha pasado una situación en la que ha tenido a muchos jugadores encima suyo o si ha fallado una ocasión. Es un jugador con emoción y yo le voy a apoyar siempre. Va por el buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. No todo tiene que generar ruido pese a que todas las miradas estén puestas en él. Es un jugador fantástico y será uno de los mejores sino el mejor en el futuro", concluyó.
"Les encanta defender"
Flick advirtió de la dificultad que tendrá el encuentro, ante un rival que tiene "la actitud adecuada, mucha intensidad y jugadores rápidos", y que llegará más descansado al duelo. "Les encanta defender y saben cómo defender en bloque bajo. No es fácil marcar dos goles a un rival así. Trataremos de jugar lo mejor posible y conseguir un buen resultado, pero sabemos que tenemos un partido de vuelta", apuntó.
El técnico germano deseó que no pase factura a su equipo el esfuerzo del pasado sábado, y señaló que cuando haces "una gestión de minutos" nunca sabes si lo haces de manera adecuada. "Tomamos esta decisión, no teníamos tantas opciones. Queremos ganar la Liga y conseguimos una victoria muy importante, pero mañana es un partido diferente, todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo estará poniendo la mirada en este partido y es una gran oportunidad para demostrar lo buenos que son los jugadores", agregó.
"Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar al fútbol. Hay que centrarse en eso porque cuando no lo hacemos, cuando no presionamos, el equipo rival encuentra más fácil los espacios. Lo importante es que estemos centrados desde el principio, estar listos para estos dos partidos contra el Atlético. Todo el mundo quiere jugar en la Champions y estar en semifinales es nuestro objetivo", subrayó.
Sobre el peligro de tener a jugadores como Lamine Yamal o Fermín López apercibidos, recalcó que deben "centrarse en el rendimiento" de los jugadores, y no quejarse o hablar de la actitud de otros jugadores del equipo contrario. "Ellos también tienen a jugadores apercibidos, así que la situación es la misma que la nuestra", recordó.
El de Heidelberg también destacó el rendimiento de Joao Cancelo, que está haciendo "un muy buen trabajo" y fue uno de los mejores en el Metropolitano. "El sábado lo dio todo, todo el mundo pudo ver el nivel que dio. Acabó el partido agotado y ver su actitud es una gran suerte. Está ayudando mucho en este momento, algo que aprecio mucho", elogió.
Por último, expresó la importancia que tiene para el equipo que jugadores como Marcus Rashford se impliquen en la presión: "Todo el mundo sabe lo bueno que es en el uno contra uno, pero hay que defender también. Forma parte de nuestra manera de jugar y forma parte del fútbol. Está haciendo bien las cosas y se ha adaptado bien. Ahora le necesitamos en esta situación, para ayudar al resto de compañeros en banda, porque vamos a jugar contra un equipo que ataca bien por ahí".