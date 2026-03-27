Alejo Sauras se mete en la piel del inspector Unai López de Ayala en 'Kraken: El libro negro de las horas'

Hay asesinatos que no se resuelven en la escena del crimen, sino en los pliegues de la propia biografía. El exinspector Unai López de Ayala, Kraken, el célebre personaje de la saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, lo aprende en El libro negro de las horas, donde se enfrenta a secretos familiares tan peligrosos como el asesino bibliófilo que persigue.

Alejo Sauras, el encargado de dar vida a Kraken en la adaptación cinematográfica de esta novela, ha explicado en Las tardes de RNE que el excomisario, más que investigar a un sádico entre libros antiguos, en realidad "se está investigando a sí mismo".

"La historia va sobre él y sobre cosas que él no sabe de sí mismo y que va descubriendo —cuenta el actor—. Realmente la investigación que él hace yo me la planteo no como un crimen a investigar, sino como una vida propia a investigar".

12.18 min Las tardes de RNE - Alejo Sauras nos presenta la película 'Kraken: El libro negro de las horas'

Huida hacia adelante Para construir este personaje lleno de "aristas", Alejo Sauras contó con la guía directa de su creadora, la escritora Eva García Sáenz de Urturi, lo que le permitió profundizar en la psicología de un hombre cuya vida se ve trastocada por los hallazgos sobre su pasado. "Va descubriendo cosas, le van diciendo cosas, que no sabe si son ciertas, si no son ciertas, y de alguna forma emprende una huida hacia adelante, porque necesita saber hasta dónde le lleva, por poco que le guste lo que está descubriendo", señala el actor. 01.30 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Kraken: el libro negro de las horas', un thriller con Alejo Sauras y Maggie Civantos

Un mundo desconocido Este thriller también explora un mundo, el de la bibliofilia, que Alejo Sauras admite haber descubierto gracias a la película: "Desconocía la importancia que tienen ciertos libros para las personas que aman este mundo y la implicación que muchas personas tienen en el mundo de los libros". Un pilar fundamental de la cinta es la relación entre el investigador y su compañera Estíbaliz, interpretada por Maggie Civantos. Alejo Sauras destaca la gran química que mantiene con la actriz, con quien ya había trabajado. De ella elogia el "descaro" que aporta a su papel. Fotograma de 'Kraken: el libro negro de las horas'