Alejo Sauras se mete en la piel del inspector Unai López de Ayala en 'Kraken: El libro negro de las horas'
- El actor protagoniza la adaptación cinematográfica del cuarto título de la saga de Eva García Sáenz de Urturi
- Un thriller donde los secretos familiares son tan peligrosos como el asesino al que se persigue
Hay asesinatos que no se resuelven en la escena del crimen, sino en los pliegues de la propia biografía. El exinspector Unai López de Ayala, Kraken, el célebre personaje de la saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi, lo aprende en El libro negro de las horas, donde se enfrenta a secretos familiares tan peligrosos como el asesino bibliófilo que persigue.
Alejo Sauras, el encargado de dar vida a Kraken en la adaptación cinematográfica de esta novela, ha explicado en Las tardes de RNE que el excomisario, más que investigar a un sádico entre libros antiguos, en realidad "se está investigando a sí mismo".
"La historia va sobre él y sobre cosas que él no sabe de sí mismo y que va descubriendo —cuenta el actor—. Realmente la investigación que él hace yo me la planteo no como un crimen a investigar, sino como una vida propia a investigar".
Huida hacia adelante
Para construir este personaje lleno de "aristas", Alejo Sauras contó con la guía directa de su creadora, la escritora Eva García Sáenz de Urturi, lo que le permitió profundizar en la psicología de un hombre cuya vida se ve trastocada por los hallazgos sobre su pasado.
"Va descubriendo cosas, le van diciendo cosas, que no sabe si son ciertas, si no son ciertas, y de alguna forma emprende una huida hacia adelante, porque necesita saber hasta dónde le lleva, por poco que le guste lo que está descubriendo", señala el actor.
Un mundo desconocido
Este thriller también explora un mundo, el de la bibliofilia, que Alejo Sauras admite haber descubierto gracias a la película: "Desconocía la importancia que tienen ciertos libros para las personas que aman este mundo y la implicación que muchas personas tienen en el mundo de los libros".
Un pilar fundamental de la cinta es la relación entre el investigador y su compañera Estíbaliz, interpretada por Maggie Civantos. Alejo Sauras destaca la gran química que mantiene con la actriz, con quien ya había trabajado. De ella elogia el "descaro" que aporta a su papel.
Cambios necesarios
Pese a su dilatada trayectoria, el actor reconoce sentir cierto "miedo" ante el estreno, previsto el 24 de abril, especialmente por la responsabilidad de satisfacer a los lectores de la saga, que encontrarán algunas diferencias respecto a la historia original.
"Una cosa es leerlo e imaginártelo en tu cabeza, pero verlo es muy diferente —subraya—. Entonces hace falta, primero, alguien que sepa hacerlo y que sepa hacerlo bien, que yo creo que en este caso lo hemos tenido. Y luego es duro, porque hay muchas cosas que hay que cambiar".