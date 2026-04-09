Ester Muñoz (PP), sobre la retención de Israel a un casco azul español: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves, tras preguntarle por la retención del casco azul español en Líbano por Israel, que ella "ha estado retenida en controles de tráfico más tiempo".

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz no ha querido valorar lo sucedido ni criticar la acción de Israel al "carecer de información", pero ha declarado: "Lo que sí sabemos es que ha estado durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida".

Militares israelíes detuvieron el martes a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.

Así lo confirmó el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el embajador libanés en España, Hani Chemaitelly, en la sede de la Embajada en Madrid.

Robles y el PSOE piden no "frivolizar" con lo sucedido La propia ministra de Defensa ha reaccionado inmediatamente a las palabras del PP y ha pedido a Muñoz que "no frivolice". "Por respeto, uno debería callarse", ha dicho. La titular de Defensa cree que "cuando uno está en política no puede caer en frivolidades". En una entrevista en 'La Sexta' Robles ha daddo algunos detalles sobre el suceso, recalcando que, en este caso, conviene hablar con "prudencia". Según Robles el soldado español y el resto de cascos azules que formaban el convoy sufrieron "conductas agresivas" y "violencia evidente" por parte de un miembro del Ejército israelí "exaltado". "Por respeto a los militares, a la ONU y al soldado que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse", ha continuado la ministra, afeando "la tentación" de "hacer política" con estos temas. Por ello, la ministra ha aconsejado a Muñoz "no opinar de lo que no se sabe". "No creo que Ester Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar", ha apostillado. La condena también ha llegado por parte del PSOE. "Al PP no le bastaba con negarse a condenar sin peros la guerra de Trump e Israel, hoy han dado un paso más: han frivolizado sobre la detención de un soldado español por parte de Israel", han señalado los socialistas en un comunicado. A juicio del PSOE España "no se merece una oposición así", ni un partido que no condena la guerra "sin matices, que mira hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos y que hace chistes cuando Israel retiene a un militar español".