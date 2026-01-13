Israel dispara contra una unidad de 'cascos azules' españoles en Líbano sin causar víctimas

El Ejército israelí ha disparado con carros de combate contra 'cascos azules' españoles de la ONU en Líbano, sin causarles daño. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el objetivo del ataque fue una patrulla del Batallón del Sector Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL o UNIFIL, por sus siglas en inglés).

El ataque se produjo sobre las cuatro y media de la tarde del lunes cerca de la localidad de El-Jiam, según un comunicado del Estado Mayor de la Defensa. "Tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español (SPANBATT) de la Brigada Este de UNIFIL, liderada por el general Antonio Bernal Martín".

La buffer zone es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas Armadas israelíes mantienen en territorio libanés, según explica la propia nota informativa.

"Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam [sic]— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla. La patrulla del SPANBATT fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun", expone el comunicado.

Las fuerzas de FINUL entre las que se encuentra el contingente español, intentan mantener la paz y la estabilidad en el sur del Líbano, donde se producen enfrentamientos entre Israel y la organización libanesa chií Hizbulá. Los 'casos azules' de la ONU se coordinan, supuestamente, con el Ejército regular libanés y con el israelí.

"Cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad", recuerda el comunicado de las Fuerzas Armadas.