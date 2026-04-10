No es una cadena humana iraní defendiendo una central nuclear, es una imagen creada con IA

Se ha viralizado en redes sociales una fotografía de una multitud de personas rodeando un edificio junto a mensajes que la presentan como si fuera una cadena humana en torno a una central nuclear en Irán. Es falso, la imagen está creada con inteligencia artificial.

"Este es el colmo del patriotismo que he presenciado en mi vida como adulto", dice en inglés el mensaje de X con 1 millón de visualizaciones y compartido más de 8.000 veces desde el 8 de abril. La publicación difunde una imagen en la que se puede ver una cadena humana con carteles y banderas de Irán alrededor de una central nuclear.