No es una cadena humana iraní defendiendo una central nuclear, es una imagen creada con IA
- No es una emboscada de Hizbulá contra tanques israelíes en Líbano, es IA
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Se ha viralizado en redes sociales una fotografía de una multitud de personas rodeando un edificio junto a mensajes que la presentan como si fuera una cadena humana en torno a una central nuclear en Irán. Es falso, la imagen está creada con inteligencia artificial.
"Este es el colmo del patriotismo que he presenciado en mi vida como adulto", dice en inglés el mensaje de X con 1 millón de visualizaciones y compartido más de 8.000 veces desde el 8 de abril. La publicación difunde una imagen en la que se puede ver una cadena humana con carteles y banderas de Irán alrededor de una central nuclear.
Es una imagen creada con inteligencia artificial
No es una cadena humana defendiendo una central nuclear en Irán, es una imagen generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con la herramienta Hive Moderation e indica que está elaborada con esta tecnología con un 99,8% de probabilidad. Detalla, incluso, que está creada con Gemini, la IA de Google, "con un 98,6%" de fiabilidad en su predicción. SynthID confirma que, efectivamente, está desarrollada con Gemini. Además, la misma publicación de X señala que es un contenido generado con IA.
Gracias a una búsqueda inversa, comprobamos que la imagen circula en X, Instagram y Facebook desde el 8 de abril de 2026. Aunque el mensaje contiene la advertencia de que alberga contenido generado con IA, varios usuarios continúan compartiéndola en redes como si fuera real.
Cadenas humanas reales en Irán
En RTVE informamos sobre las movilizaciones que se produjeron en Irán el 7 de abril. Cientos de personas formaban cadenas humanas en todo el país alrededor de puentes y centrales eléctricas para defenderlas ante las amenazas de Trump. En el Canal 24 Horas puedes ver imágenes reales del episodio.
Las movilizaciones de la población iraní se produjeron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicara un mensaje en el que advertía: "Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!".
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros contenidos generados con IA que se han difundido como reales en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Es el caso del vídeo creado con IA de la falsa emboscada de Hizbulá contra tanques israelíes en Líbano o la grabación de soldados estadounidenses rezando generada con esta tecnología.