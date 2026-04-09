No es una emboscada de Hizbulá contra tanques israelíes en Líbano, es IA
- Irán: la primera guerra narrada (falsamente) con inteligencia artificial
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En redes sociales difunden una grabación de una explosión en un puente sobre el que pasaban tres tanques de guerra y la presentan como si fuera una emboscada de "la Fuerza Radwan", la unidad de élite de fuerzas especiales de Hizbulá, contra Israel en el contexto de los recientes ataques en Líbano. Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA).
"La más fuerte y efectiva emboscada de la Fuerza Radwan contra los tanques del ente sionista”, dice en árabe un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 9 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 15 segundos en el que aparece un convoy de tanques pasando por un puente que explota. En el audio del vídeo se escuchan unos gritos en árabe que dicen: “¡Dios mío! ¡Mira esto! ¡Fuera! ¡Fuera!".
Este vídeo está generado con inteligencia artificial
No es una emboscada de Hizbulá contra tanques israelíes, es un vídeo creado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de detección de IA Hive Moderation y el resultado es que está creada con esta tecnología con un 99,9% de probabilidad. Señala que "está generada con el programa Sora con un 99,9%" de fiabilidad en su predicción. La aplicación del Proyecto Iveres llega a la misma conclusión e indica que el audio de la grabación es IA con un 100% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo circula en redes desde el 8 de abril en X junto a mensajes en árabe como "Atacaron y destruyeron tanques sionistas y un convoy de vehículos militares en una emboscada mientras cruzaban el puente" o "Juro por Alá el Grande, lo que hizo la Fuerza Radwan en la entidad sionista israelí no lo ha hecho nadie desde su fundación hasta ahora".
El medio libanés Al-Nahar ha desmentido el vídeo afirmando que está creado con IA. Señala indicios "evidentes" de inteligencia artificial como "el movimiento del tanque que iba a la cabeza y el derrumbe del puente parecían antinaturales, incluso artificiales". Además, destaca que el hecho de que los tanques que le siguen continúen su marcha y caigan por el puente "resulta ilógico".
El vídeo falso se difunde en el contexto de los ataques de Israel en Líbano horas después del anuncio de la tregua entre Estados Unidos e Irán. En RTVE Noticias te hemos contado que esta ofensiva deja, al menos, 250 muertos.
En VerificaRTVE ya te hemos informado de otros contenidos generados con IA que se han difundido como reales en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Es el caso de este vídeo de soldados estadounidenses rezando no es real, está creado con IA o las imágenes falsas del caza F-15 derribado en Irán.