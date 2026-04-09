No es una emboscada de Hizbulá contra tanques israelíes en Líbano, es IA

En redes sociales difunden una grabación de una explosión en un puente sobre el que pasaban tres tanques de guerra y la presentan como si fuera una emboscada de "la Fuerza Radwan", la unidad de élite de fuerzas especiales de Hizbulá, contra Israel en el contexto de los recientes ataques en Líbano. Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial (IA).

"La más fuerte y efectiva emboscada de la Fuerza Radwan contra los tanques del ente sionista”, dice en árabe un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 9 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 15 segundos en el que aparece un convoy de tanques pasando por un puente que explota. En el audio del vídeo se escuchan unos gritos en árabe que dicen: “¡Dios mío! ¡Mira esto! ¡Fuera! ¡Fuera!".