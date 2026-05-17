La confesión de Loles León en 'Zero Dramas': “He sido swinger en la ficción y en la vida real"

Con su inconfundible humor sin filtros, Loles León vuelve a encabezar una noche de Zero Dramas en la que el programa combina sexo, salud y música con invitados de primer nivel que no rehúyen ningún tema: los actores Mónica Cruz y Carlos Bardem, las cantantes Martirio y Mery de Nebulosa, y la cómica Ana Morgade. En esta entrega,el programa se adentra en el universo swinger y el impacto del intercambio de parejas en las relaciones, además de abordar una de las grandes pandemias silenciosas: la osteoporosis y su prevención.

Loles León habla de intercambio de parejas y la osteoporosis, acompañada por Mónica Cruz, Carlos Bardem, Martirio, Ana Morgade y Mery de Nebulossa....

Loles León: “He sido swinger en la ficción y en la vida real"

Con el título “1, 2, 3… Swingers”, el programa da a conocer la evolución del intercambio de parejas en nuestro país, un fenómeno que ha pasado de la absoluta discreción a una presencia cada vez más visible en nuestra sociedad. Mónica Cruz contextualiza este cambio con cifras que apuntan a la existencia de más de 80 clubes en España, concentrados en grandesciudades y en aumento en los últimosaños gracias a la expansión digital y a una mayor apertura social. La sexóloga Bárbara Montes aporta su experiencia como experta en relaciones de pareja y Carlos y Ana, una pareja swinger dueños de un club de intercambio, cuentan su experiencia y cómo funciona uno de estos locales.

03.16 min ¿Ser swinger salva o dinamita a la pareja?

En este bloque de Zero Dramas, “El crepúsculo de los huesos“, el programa aborda la osteoporosis. La doctora Diana López Freire habla de esta enfermedad silenciosa que afecta a más de 3 millones de personas en España. La mesa abre el debate sobre la falta de información y prevención, mientras se incorpora el testimonio de Clara, que descubrió la osteopenia con 29 años. La nutricionista Marta Marcé analiza la importancia de la alimentación para fortalecer la salud ósea y prevenir la enfermedad y Sabrine Toumi, campeona mundial de bikini fitness, enseñará una rutina de ejercicios para combatirla. El cierre llega con Loles y Martirio cantando junto a la banda la canción "Echo de menos".

01.00 min Martirio y Loles León versionan ‘Echo de Menos’ de Kiko Veneno

En el Consultorio Sexual de Zero Dramas, Loles León y la sexóloga Gema García responden dudas reales de la “Fila Zero”, desde el dolor en las relaciones sexuales y su posible origen, hasta el VIH indetectable y el estigmaque aún lo rodea. Tambiénse cuelan consultas más desinhibidas sobre términos sexuales mal entendidos. El bloque terminacon la ronda de “chupitos sexuales”, preguntas rápidas entre la mesa antes de cerrar con una actuación Zero Dramas Band y Nebulossa interpretando su canción “Venenosa”.