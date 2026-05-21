'Historia de nuestro cine' recibe este viernes a Ana Belén

‘Historia de nuestro cine’ rendirá homenaje en su programa de esta semana a Ana Belén, una de las grandes actrices de la historia de nuestro cine y gracias a las cuales España comenzó a construir un nuevo imaginario que respondía a los cambios sociales y culturales que vivió nuestro país tras el franquismo. Su versatilidad, su capacidad para asumir riesgos y su elegancia innata la han convertido en icono y referente para muchas generaciones.

Ana Belen y Elena S. Sánchez, en otro momento de la entrevista ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

El punto de partida para el repaso por sus 60 años de trayectoria será ‘Libertarias’ (1996), película de Vicente Aranda que el programa recupera además para seguir conmemorando el centenario del nacimiento del director

En el programa se emitirá la película 'Libertarias' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA