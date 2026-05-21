'Historia de nuestro cine' recibe este viernes a Ana Belén
- Un repaso a sus 60 años de trayectoria que incluirá la emisión de su película ‘Libertarias’ (Vicente Aranda, 1996)
- #HNCAnaBelén: viernes 22 de mayo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ rendirá homenaje en su programa de esta semana a Ana Belén, una de las grandes actrices de la historia de nuestro cine y gracias a las cuales España comenzó a construir un nuevo imaginario que respondía a los cambios sociales y culturales que vivió nuestro país tras el franquismo. Su versatilidad, su capacidad para asumir riesgos y su elegancia innata la han convertido en icono y referente para muchas generaciones.
El punto de partida para el repaso por sus 60 años de trayectoria será ‘Libertarias’ (1996), película de Vicente Aranda que el programa recupera además para seguir conmemorando el centenario del nacimiento del director
‘Libertarias’
Esta película de Vicente Aranda ofrece una mirada a la Guerra Civil Española (1936-1939) a través de un grupo de milicianas anarquistas. Cuando el 18 de julio de 1936 el ejército español se sublevó contra el Gobierno de la República, un grupo de mujeres reivindicó su derecho a luchar en el frente. En nombre de la libertad, las mujeres libran su propia batalla para equipararse a los hombres en la lucha armada. Acompañan en el reparto a Ana Belén, Ariadna Gil, Victoria Abril, Jorge Sanz, Loles León y Miguel Bosé.