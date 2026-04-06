El caso de Marilyn Monroe y las claves para rebajar la inseguridad

Todas las culturas, o al menos las occidentales, tienen su propia versión del "Cumpleaños feliz". No en vano, es una de las primeras canciones que aprendemos en otro idioma cuando nos sentamos a estudiar una lengua extranjera. Pero si hay una versión que ha dado la vuelta al mundo y que todos tenemos en mente es la de Marilyn Monroe dedicándole el ya archiconocido "Happy Birthday, Mr. President" a Kennedy.

Hay que estar muy segura de una misma para poner esa voz sugerente delante de todo el mundo y desearle el feliz cumpleaños de una manera tan seductora a la persona más poderosa del mundo. Pero nada más lejos de la realidad. Tras esa fachada de femme fatale, la realidad demostró que Marilyn cargaba sobre sus hombros una mochila llena de inseguridades.

Algo que demuestra que todos somos inseguros, pero que también podemos aprender de esa faceta tan humana, tal y como destacan Molo Cebrián y Luis Muiño en el nuevo capítulo de Así somos.

Marilyn Monroe y la realidad de Norma Jean Baker Si en los años 60 del pasado siglo hubiese existido una red social como Instagram, posiblemente Marilyn Monroe habría sido la persona con más seguidores en todo el mundo. Pero, "como le pasa a tantos grandes influencers de las redes sociales —recuerda Molo—, tienen una cara que vemos, que es una cara de grandeza y de belleza: y una cara B que permanece oculta". Una inseguridad que, en el caso de la mismísima Marilyn Monroe, alimentó tanto la propia industria cinematográfica como los fans de su arte. Profesionalmente, apunta Muiño, se la consideraba el prototipo de la rubia tonta. Pero lejos de este estereotipo, la realidad es que Monroe escondía otro lado, inseguro, más vulnerable. Pero, si todos somos inseguros, ¿por qué tratamos de ocultar esta faceta? ¿En qué momento la inseguridad se convirtió en sinónimo de vulnerabilidad? ¿Cuál es el germen de la inseguridad humana? Preguntas a las que responden Luis Muiño y Molo Cebrián en este nuevo capítulo de su videopodcast. Así somos Así somos - Inseguros: el caso de Marilyn Monroe La inseguridad no depende de lo que somos, sino de lo que creemos ser. ¿Cuánta inseguridad podemos sostener sin perdernos? En este episodio nos ade... Ver ahora