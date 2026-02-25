El investigador Lluís Montoliu, invitado esta semana en 'Plano General'

El investigador del CSIC y del Centro Nacional de Biotecnología Lluís Montoliu es el invitado de esta semana en 'Plano General’, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Con motivo del Día de las Enfermedades Raras que se celebra este 28 de febrero, Montoliu abre las puertas de su laboratorio a TVE para explicar los avances en la lucha contra el cáncer, la discapacidad o enfermedades raras como el albinismo.

Montoliu considera que "la humanidad avanza hacia una medicina más ajustada a las necesidades de cada paciente" y explica la aplicación de la revolucionaria técnica CRISPR que permite avanzar hacia la curación de ciertos tipos de cáncer. El biólogo del CSIC también trabaja con ratones, al igual que Mariano Barbacid, al que elogia tras el avance hacia una futura curación del cáncer de páncreas. Lluís Montoliu defiende la ciencia como aumento del conocimiento para que la medicina llegue a todas las personas y sistemas de salud.

Lluís Montoliu y Jenaro Castro

El investigador del CNB-CESIC se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el profesor de Comunicación del CVUE/Valencia y vicepresidente de la Asociación ALBA José Antonio Solves Almela), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).