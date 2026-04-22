El historiador Juan Pablo Fusi, esta semana en 'Plano General'

'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Fusi identifica "historia con memoria" y recomienda "más historia contra la desmemoria". Ante la palabra "república" responde "monarquía parlamentaria", al tiempo que reivindica "la democracia ante el hecho innegable de 859 asesinatos de ETA".

Juan Pablo Fusi alerta frente a un "cambio histórico determinante porque el mundo y España están en una evidente crisis sistémica". Para Fusi, que se siente cómodo en la generación de la Transición, "Zapatero representa la post-transición" y teme que "Sánchez sea la post-democracia". Para el miembro de la Real Academia de la Historia, vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón y exdirector de la Biblioteca Nacional, "muy altos responsables de la gobernación no tienen sentido de Estado ni de nación".

El historiador se siente reflejado en la famosa frase de Ortega y Gasset según la cual "el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia". Fusi se someterá a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el filólogo, ensayista, poeta y novelista Jon Juaristi), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).