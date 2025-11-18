'En Portada' estrena 'Adictos, saliendo a flote'
- Uno de los protagonistas es el músico Maximiliano Calvo, en proceso de desintoxicación de la cocaína mientras sigue con sus conciertos
- Miércoles 19 de noviembre, a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Adictos, saliendo a flote’, en el que pone el foco de atención en la adicción y el difícil camino de la recuperación. El protagonista es el músico argentino Maximiliano Calvo, en pleno proceso de rehabilitación para desengancharse de la cocaína. También aportan su testimonio personas con otras adicciones que explican sus experiencias.
Un equipo del programa ha visitado un centro de desintoxicación de la mano de Calvo. Su adicción a la cocaína destrozó su vida personal y profesional y ahora la reconstruye. Explicará cómo vivió su ingreso en el centro de recuperación al que ha vuelto, ahora como músico con su gira ‘De mí también me puedo salvar’. Un proyecto con el que ha recorrido una veintena de centros de rehabilitación de nuestro país celebrando conciertos.
En ‘Adictos, saliendo a flote’ también podremos conocer la historia de dos mujeres que hablarán de su adicción al alcohol y las benzodiacepinas.
Consumo de alcohol y drogas
España es uno de los países de Europa donde se consume más alcohol y cocaína y donde los especialistas en desintoxicación muestran su preocupación por el abuso de las benzodiacepinas, uno de los fármacos más prescritos en nuestro país.
La adicción es una de las enfermedades mentales con la que menos se empatiza, según explica la psicóloga Amanda Rodríguez. Y, aunque parece el problema principal no lo es, porque brota tras problemas de estrés, traumas o dificultades familiares y laborales pendientes de resolver.