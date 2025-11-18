'En Portada' estrena 'Adictos, saliendo a flote'

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Adictos, saliendo a flote’, en el que pone el foco de atención en la adicción y el difícil camino de la recuperación. El protagonista es el músico argentino Maximiliano Calvo, en pleno proceso de rehabilitación para desengancharse de la cocaína. También aportan su testimonio personas con otras adicciones que explican sus experiencias.

Un equipo del programa ha visitado un centro de desintoxicación de la mano de Calvo. Su adicción a la cocaína destrozó su vida personal y profesional y ahora la reconstruye. Explicará cómo vivió su ingreso en el centro de recuperación al que ha vuelto, ahora como músico con su gira ‘De mí también me puedo salvar’. Un proyecto con el que ha recorrido una veintena de centros de rehabilitación de nuestro país celebrando conciertos.

En uno de los conciertos de su gira 'De mí también me puedo salvar' RTVE

En ‘Adictos, saliendo a flote’ también podremos conocer la historia de dos mujeres que hablarán de su adicción al alcohol y las benzodiacepinas.