Arón Piper: "'Hugo 24' habla de la amistad, el salto a la madurez, la vivienda, el maltrato..."

“Hugo 24 habla de la amistad, del salto a la madurez, la vivienda, el maltrato… Estoy encantado de poner voz a tanta problemática social”. Así describe Arón Piper su nueva película, dirigida por Luc Knowles (Libélulas) y coprotagonizada por Marco Cáceres, Marta Etura y Greta Fernández. Una cinta participada por RTVE que se estrena en cines este viernes, 15 de mayo.

La película narra 24 horas en la vida de Hugo (Arón Piper), un joven del barrio de Tetuán que no tiene trabajo y arrastra un profundo miedo al abandono: Su madre está en prisión, su padre tiene otra familia y no le habla y su novia (Greta Fernández) se marcha. Su único consuelo es su hermana mayor (Marta Etura) y su amigo Manu (Marco Cáceres). Cuando su casero amenaza con desahuciarlo en 24 horas, la víspera de su 24 cumpleaños, iniciará una carrera contrarreloj que marcará su paso a la madurez.

22.34 min Las mañanas de RNE - 'Hugo 24', una película callejera y emocionalmente intensa

“Hugo es un chaval de barrio, de una familia humilde que está en unas circunstancias complicadas –nos comenta Arón-. Entonces, se ve un poco entre la espada y la pared y teniendo que dar un salto a la madurez de una forma extrema e inmediata. Porque si no se pone las pilas y empieza a ganar algo de dinero, lo va a perder todo”.

“Se traga todo y carga con muchísimo peso en sus hombros –añade el actor-. Todavía tiene una visión del mundo un poco inocente y un poco pura. Y en esa aventura de 24 horas intentando conseguir el dinero, le acompaña Manu (Marco Cáceres). Son uña y carne. Y la película también habla de eso, de que, aunque la vida esté muy jodida, hay que intentar no estar solo, que lo importante que es tener un buen amigo al lado”.

Una bonita historia de amistad Marco Cáceres nos explica cómo es Manu: “A pesar de que también bien de una familia humilde de barrio, tiene una situación mejor que la de Hugo, porque los padres están juntos, se van de vacaciones a Málaga... Y, a diferencia de Hugo, no tiene tantas ambiciones. Es un chaval un poco más lineal, que disfruta acompañando a su mejor amigo en sus aventuras y que tiene muy buen corazón. Respeta mucho su amistad con Hugo”. Para ellos no ha sido difícil interpretar a dos amigos, como nos comenta Marco: “Los dos llegamos a Madrid con 18 años, con una mano delante y otra detrás, y nos formamos juntos en la Escuela de interpretación. Ahí nos hicimos muy colegas y seguimos siendo como hermanos. Siempre habíamos tenido el sueño de coincidir en la pantalla y estamos eternamente agradecidos de haber podido hacerlo en Hugo 24”. Luc Knowles destaca la importancia de la amistad en la película: “El problema de la vivienda es el telón de fondo. Y hay otros temas como los primeros amores, la familia… pero el tema fundamental es la amistad entre estos dos personajes. Y que sean tan amigos en la vida real ha sido fantástico, porque hay una química y una conexión evidente entre ellos”. Fotograma de 'Hugo 24' 5

“Hugo tiene muchísimo miedo al abandono” Arón Piper nos comenta que, de entre todos los problemas a los que se enfrenta Hugo, “Sobre todo tiene muchísimo miedo al abandono. Porque todo el mundo le ha dejado. Y eso ha hecho que haya creado ciertas protecciones, ciertas barreras, que cada vez lo van separando más del mundo. Porque quiere estar apegado a alguien, pero tampoco demasiado porque teme que eso se lo arrebaten una y otra vez. Esa es la principal lucha del personaje”. Por eso la entrevista de trabajo y el traje que lleva son tan importantes para él: “Para Hugo uno de sus superhéroes, aunque le guarde cierto rencor, es su padre –nos explica Arón-. Y una de sus metas es trabajar vendiendo pisos, como su progenitor. Por eso quiere vestir con traje, como su padre. Además, tiene ese rollo de justiciero, de querer bajar los precios de los alquileres y ser justo”. A falta de su padre y su madre, la única familia que tiene Hugo es su hermana (Marta Etura). ”Ella es su motor, es todo, porque es la única familia que le queda. Por eso es tan importante para él. Todo lo que hace lo hace por su familia, porque quiere darles la paz. Y sigue con esa esperanza inocente de juntarse todos y de volver a ser felices. De buscar ese pasado feliz cuando la familia estaba junta. He tenido una conexión inmediata con Marta Etura, que es un pedazo de actriz, al igual que con Greta Fernández. Son dos grandísimas actrices”, señala Arón. Fotograma de 'Hugo 24'

“La película toca temas que nos interpelan a todos” Preguntamos a Luc Knowles cómo nació la película: “Hace un par de años me mudé al barrio de Tetuán y comprobé que, en las aceras, en los bares, se hablaba constantemente de lo mismo, que es lo disparados que están los precios de del alquiler de la vivienda y especialmente en barrios obreros como este, que históricamente habían sido más asequibles. Y cómo la gente del barrio se estaba yendo porque no podían pagar esos alquileres. Y así nació la historia de este chaval de barrio al que van a echar de casa si no consigue pagar el alquiler”. “Y –añade el director-, además de la amistad, que comentaba antes, la película toca muchos otros temas que nos interpelan a todos: la amistad, la familia, las taras del protagonista, su miedo al abandono…”. Fotograma de 'Hugo 24' En la película, Luc integra testimonios reales de vecinos del barrio sobre ese problema de la vivienda: “Hay una pequeña subtrama de una periodista que hace entrevistas y que finalmente entrevista a Hugo y Manu. Creo tanto en la honestidad con la que hemos hecho este proyecto que no quería hacer un panfleto, no quería dárselo todo masticado al espectador. Por eso preguntamos a esa gente real por la calle y todos nos contaron básicamente lo mismo, que el 60 o 70% de su sueldo va destinado al alquiler. Y todos tenían una realidad económica muy complicada. Porque si solo te queda el 30% del sueldo para vivir, solo puedes aspirar a sobrevivir”. Marco Cáceres destaca que esta situación es muy preocupante para los jóvenes: “A día de hoy, independizarte es casi un lujo por la diferencia entre los salarios y el precio de las viviendas. Yo me considero un privilegiado porque trabajo como actor y me gano bien la vida. Y, aun así, me cuesta mucho independizarme. Así que no me quiero imaginar a jóvenes que están arrancando o que no tienen tantas oportunidades como yo. La cosa está jodida y estamos muy orgullosos de tener este altavoz. Porque hay que hacer más hincapié para que se solucione el problema de la vivienda”. Fotograma de 'Hugo 24'

“Tengo un casting estupendo” En cuanto al reparto de la película, Luc Knowles nos comenta: “Tengo un casting estupendo. Es un poco la carta de los Reyes Magos y la suerte de trabajar con unos actores a los que admiras. Marta Etura es una de mis actrices favoritas de siempre, mientras que Arón y Marco son actores de escuela que interpretan muy desde dentro, que poseen muchísima verdad. Arón es un gran actor de pequeñas sutilezas y la película está llena de pequeñas miradas, pequeños silencios, que creo que hacen que el personaje de Hugo sea tan entrañable”. En cuanto a Tetuán, Marco nos comenta: “La ciudad es un personaje más de la película y los vecinos de Tetuán nos recibieron de una forma maravillosa. Nos ayudaron en todo lo que necesitamos. Y hablando de Madrid, yo soy de Marbella y Arón de Asturias y es una ciudad que nos ha dado grandes oportunidades. Una ciudad que nos ha visto madurar y avanzar”. “Hemos querido retratar ese barrio de Tetuán de forma muy honesta y sincera –añade Luc-. Primero, porque es una zona de Madrid muy poco vista en cine. Cuando se habla del norte de Madrid se ve la imagen de las Cuatro Torres y poco más. Pero Tetuán tiene una especie de poesía urbana muy bonita. Con todo este ladrillo visto, con todas estas pequeñas casas apenas a mil metros de un business center como las Cuatro Torres… Eso le da cierta poesía y magia al lugar”. “También por eso, he querido retratar el barrio como si rodara un documental -añade el realizador-. Cuando estamos cerca de Hugo lo seguimos con grandes angulares pegados a él, de una forma inmersiva. Como si fuera un documental que le persigue. En cambio, otras veces nos vamos lejísimos con el objetivo, para tener todos esos coches por delante y esos edificios de fondo, para sentir un poco la claustrofobia, el calor del verano y la asfixia de las horas que van apremiando al personaje”. Fotograma de 'Hugo 24'