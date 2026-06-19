'Atención Obras' recibe a Hiba Abouk y Esther Acebo por el estreno de 'Cucaracha'
- Las actrices protagonizan la primera obra de la dramaturga escocesa Sam Holcroft que se representa en España
- Sábado 20 de junio, a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Hiba Abouk y Esther Acebo con motivo de su participación en ‘Cucaracha’, la nueva obra dirigida por Julián Fuentes Reta. El montaje supone el estreno en España de un texto de la dramaturga y guionista escocesa Sam Holcroft, una de las voces más destacadas de la escena contemporánea británica.
La obra disecciona a una generación obligada a crecer en un mundo marcado por la violencia y plantea una reflexión sobre el papel de la educación ante los conflictos y las crisis de nuestro tiempo. A través de una historia cargada de tensión y humanidad, ‘Cucaracha’ lanza una pregunta esencial: ¿puede la educación salvarnos pase lo que pase?
Música y teatro en el programa
Junto a Hiba Abouk y Esther Acebo, ‘Atención Obras’ ofrecerá un reportaje sobre ‘Golpe a golpe, verso a verso’, el nuevo proyecto de Ismael Serrano en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, una propuesta que reivindica el valor de la poesía y la canción como herramientas para comprender el mundo.
Además, el programa se encontrará con la actriz y cantautora Manuela Vellés, que acaba de publicar su segundo disco, ‘Existo’. Un trabajo en el que conviven electrónica, pop alternativo, rap y reguetón, y del que interpretará un acústico exclusivo grabado para el programa. Como cada semana, la agenda cultural recomendará nuevas propuestas de música, teatro y exposiciones en distintos puntos de España.