'Atención Obras' recibe a Hiba Abouk y Esther Acebo por el estreno de 'Cucaracha'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Hiba Abouk y Esther Acebo con motivo de su participación en ‘Cucaracha’, la nueva obra dirigida por Julián Fuentes Reta. El montaje supone el estreno en España de un texto de la dramaturga y guionista escocesa Sam Holcroft, una de las voces más destacadas de la escena contemporánea británica.

Esther Acebo, Cayetana Guillén Cuervo e Hiba Abouk 5

La obra disecciona a una generación obligada a crecer en un mundo marcado por la violencia y plantea una reflexión sobre el papel de la educación ante los conflictos y las crisis de nuestro tiempo. A través de una historia cargada de tensión y humanidad, ‘Cucaracha’ lanza una pregunta esencial: ¿puede la educación salvarnos pase lo que pase?