Maíllo cree que la unión de la izquierda andaluza "es una mala noticia para el PP" y llama a defender los servicios públicos
- El candidato de Por Andalucia quita hierro a las diferencias en una negociación contra reloj
- Podemos llega a un acuerdo con Sumar e IU para concurrir juntos
La coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos bajo las siglas Por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas "es una mala noticia para [el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma] Moreno Bonilla y el Partido Popular (PP)". Así lo ha expresado su cabeza de lista, Antonio Maíllo, en una entrevista en Radio Nacional este viernes, en la que ha apelado a la defensa de los servicios públicos.
"Nuestro proyecto de voluntad de cambio de gobierno, de disputa contra el PP y sus políticas de recorte y de privatización es donde tenemos que centrar nuestro objetivo y nuestras aspiraciones", ha subrayado el candidato y coordinador federal de IU, que ha quitado hierro a las disputas, si bien ha subrayado que a su organización le hubiera gustado tener "más tiempo" para unas negociaciones que se han desarrollado contra reloj.
"Llevamos año y medio desarrollando este proceso político"
Ante las preguntas respecto al manifiesto de Podemos que asegura que el acuerdo ha sido posible gracias a su "generosidad", puesto que no refleja el "peso político" de su formación, Maíllo ha opinado que los partidos deben ser un "instrumento al servicio" de la "clase trabajadora y popular andaluza".
"Llevamos año y medio desarrollando este proceso político", ha recordado, con el convencimiento de que la coalición era la "única oportunidad" para "consolidar una propuesta democrática en un momento en el que el autoritarismo, la reacción o el fascismo están amenazando las vidas".
Así, ha valorado que todas las organizaciones han estado "a la altura del momento histórico" y han respondido a la "expectativa" de su electorado, por lo que ha reconocido el "esfuerzo" de Podemos Andalucía, pero también de Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo Verdes y Alternativa Verde.
El diálogo, ha asegurado, "no ha tenido nada que ver" con el de 2022, cuando el plazo de inscripciones terminó sin que alcanzaran un acuerdo con Podemos, lo que obligó a integrar luego a los candidatos morados como independientes en las listas de Por Andalucía.
"Hemos elaborado un programa electoral y creo que tenemos que salir fortalecidos hacia fuera con un mensaje de aquí nos hemos unido", ha zanjado respecto al proyecto para las elecciones del 17 de mayo, que considera que abre un "campo de mucha esperanza".
Contra las "políticas privatizadoras"
Porque Maíllo ha insistido en hablar de "los problemas de la sociedad" y no de "políticos que hablan de política", y en ese sentido, ha señalado el "daño" que considera que el PP ha infligido a la sociedad andaluza con "sus políticas privatizadoras".
"Moreno Bonilla ha normalizado que familias tengan que pagar porque su hijo se forme. Es un drama. Yo soy profesor de secundaria y siento como un drama mucho mayor y personal que alumnos tengan que pagar 4.000 euros por un ciclo o un curso de un ciclo formativo de FP", ha afirmado. "Es una vergüenza que Moreno Bonilla esté privatizando hasta el aire".
Finalmente, preguntado por las encuestas, el candidato de Por Andalucía ha recordado que también dieron por ganador a Javier Arenas (PP) en 2012 y a Susana Díaz (PSOE) en 2018 y luego no fue así.
"No me puedo creer que en Andalucía haya una mayoría que vaya a asumir de manera resignada el deterioro de la sanidad pública", ha valorado, y ha puesto el ejemplo de las listas de espera en la Atención Primaria.
Así, "desde un moderado optimismo", ha advertido que "la partida acaba de empezar" y que ya se verá qué ocurre el 17 de mayo. La "responsabilidad política" en el éxito o fracaso, ha dicho, también será suya.