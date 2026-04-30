El BCE mantiene los tipos sin cambios en el 2% pero alerta sobre la inflación que escala al 3%

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios en el 2% en su reunión de política monetaria de este jueves.

Se trata de la séptima vez consecutiva que el organismo que preside Christine Lagarde opta por la postura de 'esperar y ver' ya que desde julio de 2025 no se han producido cambios en el precio del dinero.

Sin embargo, algo ha cambiado. El Consejo de Gobierno del BCE ha reconocido esta vez preocupación por las subidas de precios de la energía en un contexto marcado por la crisis en Oriente Próximo.

Concretamente, el informe que se ha publicado reconoce que "los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado".

¿Qué hoja de ruta seguirá Christine Lagarde? En el contexto actual, marcado por la incertidumbre, el BCE explica que las decisiones que tomen dependerán de lo que se alargue del conflicto en Irán: "Las implicaciones de la guerra para la inflación y la actividad económica a medio plazo dependerán de la intensidad y duración del choque de precios de la energía y de la magnitud de sus efectos indirectos y de segunda ronda". Recalca el comunicado que no hay decisiones tomadas para las futuras reuniones: "El Consejo de Gobierno no se está comprometiendo previamente con una trayectoria tarifaria concreta". El consenso del mercado augura hasta tres subidas de tipos de aquí a que termine el año si el conflicto en Oriente Próximo no se resuelve pronto.