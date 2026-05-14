La rebaja del IVA de la luz y el gas natural decae el 1 de junio por la moderación de los precios
- Las ayudas fiscales a la gasolina y el diésel se mantienen vigentes hasta el 30 de junio
- El real decreto frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio vincula las medidas a la evolución de la inflación
La rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la luz y el gas natural al 10% decaerá el próximo 1 de junio, como consecuencia de la moderación de los precios, que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las ayudas fiscales del real decreto en respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Medio estaban supeditadas a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), por lo que el Ministerio de Economía ha confirmado de que dejarán de aplicarse los tipos reducidos del IVA en electricidad, gas, briquetas, pellets y leña, así como del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Según la norma, las medidas se desactivarían en junio si el IPC de abril para cada categoría bajara un 15% respecto al mismo mes del año anterior, como ha ocurrido.
Se mantienen las ayudas fiscales a diésel y gasolina
Por el mismo motivo, en cambio, las rebajas fiscales a los carburantes se mantienen vigentes hasta el 30 de junio. En su caso, el encarecimiento continúa por encima de dicho 15% y, por lo tanto, seguirán vigentes un mes más los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional continuarán hasta el 30 de junio. Dentro de la factura eléctrica, también continúan en vigor las medidas para aliviar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.