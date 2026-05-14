La rebaja del IVA de la luz y el gas natural decae el 1 de junio por la moderación de los precios

La rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la luz y el gas natural al 10% decaerá el próximo 1 de junio, como consecuencia de la moderación de los precios, que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ayudas fiscales del real decreto en respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Medio estaban supeditadas a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), por lo que el Ministerio de Economía ha confirmado de que dejarán de aplicarse los tipos reducidos del IVA en electricidad, gas, briquetas, pellets y leña, así como del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Según la norma, las medidas se desactivarían en junio si el IPC de abril para cada categoría bajara un 15% respecto al mismo mes del año anterior, como ha ocurrido.