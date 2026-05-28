El pesimismo vuelve a la bolsa y el petróleo se gira al alza: el acuerdo entre Irán y EE.UU. está cada vez más lejos

La incertidumbre se apodera del ánimo de los inversores ante los nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. La ofensiva se aviva con las negociaciones entre las partes en punto muerto y en medio de una tregua cada vez más débil.

La vuelta a la incertidumbre geopolítica reactiva las subidas del petróleo. Los inversores optan hoy por las compras y la cotización del crudo recupera gran parte del terreno que había perdido en las jornadas previas. El barril Brent, de referencia en Europa, sube cerca de un 3%, recupera los 95 dólares, y vuelve a situarse cada vez más cerca de la barrera psicológica de los 100 dólares.

En la misma línea, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza este jueves con una revalorización del 3% y se acerca a los 92 dólares.

La renta variable europea vuelve al rojo El miedo se adueña de los inversores y las ventas se apoderan de la renta variable europea, aunque las caídas son, de momento, contenidas. El Ibex 35 cae un 0,3%, aunque mantiene los 18.300 puntos. Dentro del selectivo español, lidera las subidas Indra, con un avance del 1,5%, le siguen Acerinox (0,9%) y Solaria, que se revaloriza un 0,8%. En el otro lado de la tabla, el farolillo rojo de la sesión es Grifols, que pierde un 1,5%, mismas caídas que se anota Sacyr. Por detrás Rovi, que se anota un retroceso del 1%. El resto de índices del Viejo Continente cotizan también a la baja. Lidera las caídas la bolsa de Londres, que retrocede cerca del 1%. París pierde un 0,3%, mientras que Milán y Frankfurt apenas retroceden, lo hacen un 0,1%. El índice paneuropeo Stoxx 600 cae un 0,5% y se sitúa en los 625 puntos.