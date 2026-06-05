España se juega medio pase directo al Mundial femenino en una 'final' ante Inglaterra en Palma de Mallorca

La selección española femenina de fútbol recibe este viernes en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca (Baleares) a la de Inglaterra en el quinto partido de clasificación al Mundial 2027. La Roja tiene ante sí la revancha de la derrota sufrida en Wembley ante las 'lionesses', un duelo directo por el liderato de grupo que da el billete directo a Brasil.

Incluso ganando quedaría por jugarse un partido, una complicada visita a Islandia como la definió la seleccionadora, Sonia Bermúdez. Pero siempre es mejor llegar a Reikiavik con la obligación de no confiarse, que con la necesidad de ganar y esperar.

Ya antes de comenzar esta fase de grupos se preveía que España e Inglaterra serían las candidatas a esa primera plaza de acceso directo al Mundial. La primera es campeona del mundo, defensora del título en este duro camino, y la segunda es la campeona de Europa en sendas finales disputadas entre ambas.

El sorteo quiso encuadrarlas en el mismo grupo, pues tanto España como Inglaterra son de la división A de la Nations League. Son cuatro los grupos de esa división y los cuatro primeros tendrán acceso directo. Los segundos y terceros de grupo se la jugarán en los 'playoff' contra los equipos de las divisiones B y C hasta completar las once plazas UEFA.

En la segunda ventana la selección inglesa tomó ventaja con una victoria por la mínima en Wembley, con gol de Lauren Hemp. Fue un partido en el que se vio la igualdad entre ambos equipos, puesto que el combinado español tuvo sus ocasiones para igualar. A esta jornada llegan con sólo esos tres puntos de diferencia y el mismo 'goal average' de +9 goles.