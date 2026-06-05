España se juega medio pase directo al Mundial femenino en una 'final' ante Inglaterra en Palma de Mallorca
- A la selección española le quedaría una jornada por jugar, en la que visita a Islandia
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La selección española femenina de fútbol recibe este viernes en el estadio de Son Moix de Palma de Mallorca (Baleares) a la de Inglaterra en el quinto partido de clasificación al Mundial 2027. La Roja tiene ante sí la revancha de la derrota sufrida en Wembley ante las 'lionesses', un duelo directo por el liderato de grupo que da el billete directo a Brasil.
Incluso ganando quedaría por jugarse un partido, una complicada visita a Islandia como la definió la seleccionadora, Sonia Bermúdez. Pero siempre es mejor llegar a Reikiavik con la obligación de no confiarse, que con la necesidad de ganar y esperar.
Ya antes de comenzar esta fase de grupos se preveía que España e Inglaterra serían las candidatas a esa primera plaza de acceso directo al Mundial. La primera es campeona del mundo, defensora del título en este duro camino, y la segunda es la campeona de Europa en sendas finales disputadas entre ambas.
El sorteo quiso encuadrarlas en el mismo grupo, pues tanto España como Inglaterra son de la división A de la Nations League. Son cuatro los grupos de esa división y los cuatro primeros tendrán acceso directo. Los segundos y terceros de grupo se la jugarán en los 'playoff' contra los equipos de las divisiones B y C hasta completar las once plazas UEFA.
En la segunda ventana la selección inglesa tomó ventaja con una victoria por la mínima en Wembley, con gol de Lauren Hemp. Fue un partido en el que se vio la igualdad entre ambos equipos, puesto que el combinado español tuvo sus ocasiones para igualar. A esta jornada llegan con sólo esos tres puntos de diferencia y el mismo 'goal average' de +9 goles.
Aitana Bonmatí, refuerzo de lujo de la ventana
Quedan dos jornadas y la selección española cuenta para esta última ventana clasificatoria con un refuerzo de lujo: Aitana Bonmatí. La mejor futbolista del mundo, si nos basamos en sus tres Balones de Oro, ha superado su lesión y ya ha acumulado minutos con el Barça antes de concentrarse con España.
En ausencia de Aitana, su antecesora y capitana, Alexia Putellas, ha recuperado su mejor versión, la que le llevó a ganar dos Balones de Oro antes del ascenso meteórico de su compañera en el Barça y en la selección. Sumando fuerzas, las dos pueden conducir a la Roja al nivel de una campeona del mundo y recuperar la iniciativa sobre Inglaterra.
El hecho de que vengan de ganar la Champions League con el Barça aumenta el optimismo de ver ese mismo nivel en el momento decisivo para la selección española. Junto a ellas, las internacionales culés, que también se han mostrado determinantes. Sobre todo las de medio campo (Patri Guijarro) hacia delante (Salma Paralluelo, Claudia Pina y Vicky López).
Además de las mejores futbolistas, la Roja necesita el apoyo de la afición para abarrotar Son Moix. Todo sea por el reclamo de las cuatro baleares del equipo: la portera Cata Coll, Lucía Corrales, la mencionada Guijarro y Mariona Caldentey.
España necesita sumar todos los refuerzos posibles ante Inglaterra en un nuevo enfrentamiento entre las dos mejores selecciones del momento, que se están convirtiendo en habituales.