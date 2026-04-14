España buscará conquistar Wembley para estar en el Mundial de 2027

La selección española femenina de fútbol quiere estar en el Mundial de Brasil en el 2027 y quiere sacar el billete cuanto antes. Este próximo martes tendrá la primera oportunidad de certificar el pase. Será contra Inglaterra, la bicampeona de Europa en las dos últimas ediciones (2022 y 2025) y verdugo de las españolas en esos mismos torneos, y se jugará en Wembley. La expectación es máxima: 70.000 personas poblarán las gradas de uno de los mayores templos futbolísticos. El duelo podrá verse en La 2 a las 20:00.

La selección española contra la maldición en Inglaterra La selección nunca ha ganado en suelo británico, pero llega con la ilusión por las nubes tras ganar sus dos primeros partidos de clasificación frente a Ucrania (1-3) e Islandia (3-0). Es por esto por lo que la seleccionadora, Sonia Bermúdez, ha querido quitar presión a sus futbolistas y ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido que los tres puntos en juego "son importantes, pero no determinantes". ““ Inglaterra, por su parte, también llega a la cita con pleno de victorias tras ganar a esos mismo rivales por 1-6 y 2-0, respectivamente. 'The Lionesses', por tanto, están por delante en la clasificación por diferencia de goles.

Sonia Bermúdez recupera efectivos La seleccionadora suma a la causa a Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González, que no pudieron estar en el parón anterior. Siguen las bajas de Aitana Bonmatí, que ya ha vuelto a entrenar con el FC Barcelona tras su fractura de peroné, y de Laia Aleixandri, lesionada de gravedad en la rodilla. Las dudas principales en el once español están en la defensa y en la delantera. La incógnita en la zaga radica en quien acompañará a Irene Paredes en la posición de central. Mapi León, María Méndez y Laia Codina, las candidatas. En la parte de arriba, Esther González se perfila la como la "nueve" elegida. Inglaterra llega con una sola duda. La seleccionadora británica, Sarina Wiegman, tendrá que decidir si alinea a la central y capitana Leah Williamson. Pero, salvo ese interrogante, acuden al choque con toda la artillería encabezada por la delantera del Arsenal Alessia Russo. Olga Carmona, a TVE: "El Inglaterra - España es uno de los partidos más bonitos de jugar" ROBERTO QUINTANA (entrevista en vídeo) / RTVE.es (texto)