Inglaterra - España o cómo se construye una rivalidad de tintes épicos en el fútbol en categoría femenina

La selección española femenina se enfrenta este martes a Inglaterra en Wembley en un partido por el liderato de grupo de clasificación al Mundial 2027. Se trata de un partido al máximo nivel entre la primera y la cuarta del ranking FIFA.

Entre ambas están Estados Unidos y Alemania, que son las que tradicionalmente han dominado el palmarés a nivel mundial y europeo.

España e Inglaterra representan el nuevo orden mundial, puesto que la Roja es la vigente campeona del mundo y su rival es bicampeona de Europa en las dos últimas ediciones (2022 y 2025).

En esas mismas Eurocopas le tocó a la selección española la cara amarga, pero lo compensó con la Nations League por partida doble, ganando en la última de ellas a las 'lionesses' la primera plaza de su grupo.

España tiene el recuerdo grato de la final del Mundial 2023 y ver escaparse la pasada Euro en la tanda de penaltis. Pero el de la Nations League puede servir mejor de referencia por ser una situación más parecida a la actual.

La Roja terminó siendo primera de un grupo de cuatro selecciones después de caer ante Inglaterra en Wembley (1-0), pero vencer después en el último partido en el RCDE Stadium (2-1).

Pero lo que demuestran esos datos es que el salto de calidad de estos dos equipos ha venido en los últimos cuatro años. Inglaterra inauguró su palmarés continental en 2022 y se plantó en la final de un Mundial al año siguiente. Entonces se cruzó una España llamada a hacer historia y cambiar las reglas.