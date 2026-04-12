Inglaterra - España o cómo se construye una rivalidad de tintes épicos en el fútbol en categoría femenina
- Las vigentes campeonas de Europa y del mundo han dado el salto de calidad en los últimos cuatro años
- Inglaterra - España en directo, martes a las 20:00 horas en La 1 y RTVE Play
La selección española femenina se enfrenta este martes a Inglaterra en Wembley en un partido por el liderato de grupo de clasificación al Mundial 2027. Se trata de un partido al máximo nivel entre la primera y la cuarta del ranking FIFA.
Entre ambas están Estados Unidos y Alemania, que son las que tradicionalmente han dominado el palmarés a nivel mundial y europeo.
España e Inglaterra representan el nuevo orden mundial, puesto que la Roja es la vigente campeona del mundo y su rival es bicampeona de Europa en las dos últimas ediciones (2022 y 2025).
En esas mismas Eurocopas le tocó a la selección española la cara amarga, pero lo compensó con la Nations League por partida doble, ganando en la última de ellas a las 'lionesses' la primera plaza de su grupo.
España tiene el recuerdo grato de la final del Mundial 2023 y ver escaparse la pasada Euro en la tanda de penaltis. Pero el de la Nations League puede servir mejor de referencia por ser una situación más parecida a la actual.
La Roja terminó siendo primera de un grupo de cuatro selecciones después de caer ante Inglaterra en Wembley (1-0), pero vencer después en el último partido en el RCDE Stadium (2-1).
Pero lo que demuestran esos datos es que el salto de calidad de estos dos equipos ha venido en los últimos cuatro años. Inglaterra inauguró su palmarés continental en 2022 y se plantó en la final de un Mundial al año siguiente. Entonces se cruzó una España llamada a hacer historia y cambiar las reglas.
Bonmatí, la gran ausencia en la selección española
Habrá una baja de peso en la selección española con la ausencia de Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo. Sin embargo, tanto en su club como en la selección se ha demostrado que hay relevo y las jóvenes como Vicky López vienen pidiendo paso con fuerza.
Por su parte, Sarina Wiegman también tiene bajas, pero no han faltado a la cita las jugadoras clave de Inglaterra, sobre todo Alessia Russo, aunque no sólo de la delantera del Arsenal viven las 'lionesses'. La entrenadora neerlandesa ha convocado como novedad a la joven Erica Parkinson.
Los precedentes ya son de sobra conocidos. Las piezas están sobre el tablero y el escenario, de nuevo en la 'Catedral' de Wembley, es el mejor posible para un partido que es, a día de hoy, el mejor que se puede ver entre dos selecciones femeninas de fútbol.