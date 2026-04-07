Sonia Bermúdez: "Un Inglaterra-España es de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial"
- Bermúdez pide a la UEFA reflexionar sobre la coincidencia de partidos de la selección con otros de competición masculina
- En directo: Inglaterra - España, clasificación Mundial 2027 el martes 14 de abril a las 20:00 horas en RTVE
La seleccionadora española Sonia Bermúdez pide una reflexión a la UEFA por la coincidencia entre los partidos de la selección y otras competiciones masculinas, como el de clasificación para el Mundial 2027 ante Inglaterra el próximo martes 14 y el de Ucrania el próximo 18 de abril tras añadir que un España - Inglaterra es "de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial".
Bermúdez cree que "son cosas que hay que mejorar" el hecho de que estos partidos ante Inglaterra y Ucrania se jueguen el mismo día que la vuelta de cuartos de la Champions masculina y la final de la Copa del Rey, respectivamente, y se felicitó de la nueva norma de FIFA que obliga a contar con al menos una mujer en los 'staff' de las selecciones femeninas tras añadir que así "se puede dar oportunidad a más mujeres que están capacitadas para poder trabajar en cualquier departamento".
La madrileña tiene claro que el partido ante la campeona de Europa "se va a decidir en pequeños detalles" en un "escenario increíble" como es Wembley, y ve preparado al equipo para intentar ganar tres puntos "cruciales" para la clasificación.
"El escenario invita a que no te afecte el entorno y veo al equipo más que preparado para superar este tipo de situaciones, añadió la seleccionadora, quien calíficó de "referente" a su homóloga en el banquillo inglés, la neerlandesa Sarina Wiegman.
"Clara Pinedo nos puede aportar mucho en la posición de interior"
De la principal novedad de la lista, Clara Pinedo, recordó que la conocen "perfectamente de las categorías inferiores". "Nos sorprendió gratamente las primeras veces que estuvo con nosotros y dentro de las interiores creo que es un perfil diferente al que tenemos. Entiende el juego, genera muchos espacios para el resto de compañeras, ataca los intervalos y a nivel defensivo siempre está comprometida. Creemos que nos puede aportar mucho en esa posición", detalló.
Sobre la línea delantera, considera que Esther González y Edna Imade tienen "perfiles diferentes"; mientras la primera "ataca bien el espacio y tiene muchgo gol", la segunda "juega muy bien de espaldas, domina el juego aéreo y está en un momento muy bueno".
También elogíó a Clara Serrajordi, cada vez con más protagonismo en el FC Barcelona y asentada ya en la selección. "Está trabajando muy bien y creciendo mucho, tiene por delante a la mejor del mundo en su posición y puede aprender muchísimo", declaró en relación a su competencia con su compañera Patri Guijarro.