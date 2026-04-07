Sonia Bermúdez: "Un Inglaterra-España es de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial"

La seleccionadora española Sonia Bermúdez pide una reflexión a la UEFA por la coincidencia entre los partidos de la selección y otras competiciones masculinas, como el de clasificación para el Mundial 2027 ante Inglaterra el próximo martes 14 y el de Ucrania el próximo 18 de abril tras añadir que un España - Inglaterra es "de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial".

Bermúdez cree que "son cosas que hay que mejorar" el hecho de que estos partidos ante Inglaterra y Ucrania se jueguen el mismo día que la vuelta de cuartos de la Champions masculina y la final de la Copa del Rey, respectivamente, y se felicitó de la nueva norma de FIFA que obliga a contar con al menos una mujer en los 'staff' de las selecciones femeninas tras añadir que así "se puede dar oportunidad a más mujeres que están capacitadas para poder trabajar en cualquier departamento".

La madrileña tiene claro que el partido ante la campeona de Europa "se va a decidir en pequeños detalles" en un "escenario increíble" como es Wembley, y ve preparado al equipo para intentar ganar tres puntos "cruciales" para la clasificación.

"El escenario invita a que no te afecte el entorno y veo al equipo más que preparado para superar este tipo de situaciones, añadió la seleccionadora, quien calíficó de "referente" a su homóloga en el banquillo inglés, la neerlandesa Sarina Wiegman.