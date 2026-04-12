Inglaterra - España: hora y dónde ver gratis en TV el partido de clasificación para el Mundial femenino

La selección española femenina de fútbol juega este martes 14 de abril su tercer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El rival será Inglaterra en una reedición de la final del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, con aquel histórico gol de Olga Carmona.

Inglaterra se tomó la revancha en la final de la Eurocopa 2025, al vencer en los penaltis a las jugadoras entonces entrenadas por Montse Tomé. La actual seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha comentado en la previa que "es de los mejores partidos que se pueden ver a nivel mundial".

España visita a Inglaterra, tras haber vencido a Islandia por 3-0, con un doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade, y el conjunto de Sonia Bermúdez también se ha impuesto por 1-3 al combinado ucraniano, con tantos de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López. Las inglesas han conseguido una mejor diferencia de goles ante los mismos rivales, 1-6 a Ucrania y 2-0 a Islandia. Así que estos duelos ante las Lionesses se antojan clave para lograr la primera plaza del grupo, que es la única que da acceso directo al Mundial sin pasar por los playoffs.

03.23 min Clasificación para el Mundial femenino 2027 | Mejores momentos Ucrania - España

Vuelven las de siempre Sonia Bermúdez aprovechó dos partidos más sencillos ante Islandia y Ucrania para probar algunas jugadoras, pero ahora se juega el primer puesto de grupo y eso se nota: vuelven Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González. Se caen dos jugadoras de la defensa en la última convocatoria: Martina Fernández y Sandra Villafañe. Vuelven dos mitos como Mapi León e Irene Paredes. En el centro del campo continúa Clara Serrajordi, que solo ha tenido dos apariciones con 'La Roja', y entra Clara Pinedo, que podría debutar, y en ataque van convocadas Lucía Corrales y Edna Imade, que marcaron sus primeros tantos con la selección en la anterior ventana. A pesar de que faltan dos referentes como Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí, la selección española cuenta con jugadoras de una dilatada carrera con la selección como Alexia Putellas (144 partidos), Irene Paredes (125), Mariona Caldentey (100), Patri Guijarro (76) y Ona Batlle (72).

Convocatoria de España: ““ Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Misa (Real Madrid) y Adriana Nanclares (Athletic Club). Defensas: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid). Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club). Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Vicky López (FC Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich) y Lucía Corrales (London City Lionesses).