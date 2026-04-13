Sonia Bermúdez, sin presión ante Inglaterra: "Son tres puntos importantes, pero no determinantes"

Sonia Bermúdez, la seleccionadora española de fútbol, ha querido quitar presión a sus futbolistas de cara al partido de clasificación al Mundial de Brasil ante Inglaterra y ha asegurado que los tres puntos en juego "son importantes, pero no determinantes".

"Son tres puntos muy importantes, son claves para encarrilar un poco más, pero es verdad que no son más importantes que los siguientes tres. Nos quedarían aún tres puntos más en esta ventana y otros seis más en la siguiente, así que son importantes, pero no determinantes", ha resaltado la entrenadora ante los micros de TVE.

Cuestionada por la dificultad de enfrentarse a una selección como la inglesa, Sonia Bermúdez ha resaltado una de sus cualidades más peligrosas, que es su capacidad de adaptación a los rivales a los que se enfrenta, y la ha definido como "camaleónica".

"Hemos visto muchos partidos; al final, Inglaterra es un equipo muy camaleónico, que se adapta muy bien al rival. Tiene cosas que son muy difíciles de contrarrestar, pero nosotros intentaremos sacar nuestras armas. Hemos visto muchos partidos, imagino que ellas también. Va a ser un partido muy bonito", ha proseguido la entrenadora española.