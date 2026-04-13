Sonia Bermúdez, sin presión ante Inglaterra: "Son tres puntos importantes, pero no determinantes"
- La selección española quiere una victoria para quedarse con el liderato que ahora comparte con las inglesas
- Inglaterra - España, en directo, martes a las 20:00 horas en La 2 y RTVE Play
Sonia Bermúdez, la seleccionadora española de fútbol, ha querido quitar presión a sus futbolistas de cara al partido de clasificación al Mundial de Brasil ante Inglaterra y ha asegurado que los tres puntos en juego "son importantes, pero no determinantes".
"Son tres puntos muy importantes, son claves para encarrilar un poco más, pero es verdad que no son más importantes que los siguientes tres. Nos quedarían aún tres puntos más en esta ventana y otros seis más en la siguiente, así que son importantes, pero no determinantes", ha resaltado la entrenadora ante los micros de TVE.
Cuestionada por la dificultad de enfrentarse a una selección como la inglesa, Sonia Bermúdez ha resaltado una de sus cualidades más peligrosas, que es su capacidad de adaptación a los rivales a los que se enfrenta, y la ha definido como "camaleónica".
"Hemos visto muchos partidos; al final, Inglaterra es un equipo muy camaleónico, que se adapta muy bien al rival. Tiene cosas que son muy difíciles de contrarrestar, pero nosotros intentaremos sacar nuestras armas. Hemos visto muchos partidos, imagino que ellas también. Va a ser un partido muy bonito", ha proseguido la entrenadora española.
España vuelve a Wembley
España volverá a visitar Wembley un año y dos meses después para intentar sacar un resultado positivo, un escenario que se está convirtiendo en asiduo para un partido internacional que empieza a ser uno de los clásicos del fútbol femenino.
La última vez en este feudo fue en febrero de 2025, cuando la selección perdió por 1-0 en la lucha por estar en la fase final de la Women's Nations League.
"Va a ser un escenario inmejorable, lo van a llenar. Dice mucho de cómo es la filosofía en Inglaterra. Al final, lo bueno es que la gente en la grada no juega y estamos once contra once. A partir de ahí, intentaremos hacerlo mejor y marcar un gol más para ganar el partido", ha destacado la entrenadora madrileña.
Cuestionada por el estado de forma del equipo y sobre qué jugadoras tienen más posibilidades de estar en el 'once' inicial, la seleccionadora española no ha querido dar ninguna pista a su rival.
"Muy bien, todas en condiciones, poniéndolo muy difícil para elegir para mañana; queda el entrenamiento de hoy, así que, decidiremos cuando acabe", ha finalizado Sonia Bermúdez.