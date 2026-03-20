La FIFA aprueba un reglamento para aumentar la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos en torneos femeninos

El Consejo de la FIFA ha aprobado este jueves en Zúrich un nuevo reglamento con el que pretende "transformar el futuro del fútbol femenino", al exigir la presencia de mujeres en los puestos de dirección de los equipos en todas sus competiciones femeninas.

"A partir de este año, cada equipo que participe en las competiciones femeninas de la FIFA deberá garantizar que su entrenadora principal y/o al menos una de las entrenadoras asistentes sea mujer, que al menos un miembro del personal médico sea mujer y que al menos dos de los oficiales sentados en el banquillo del equipo sean mujeres", anunció la FIFA.

Una norma para promover la igualdad de género en los banquillos La medida se empezará a desarrollar este año en el Mundial Sub-20 femenino, que se jugará en Polonia durante el mes de septiembre, seguida de la Copa Mundial Femenina Sub-17 y la Copa de Campeones Femenina y en el resto de las competiciones programadas este año. También se aplicará en todas las competiciones de la FIFA de selecciones y de clubes, de todas las categorías de edad. El organismo que rige el fútbol mundial destaca además que se aplicará también el año que viene en la Copa del Mundo de Brasil 2027. "No hay suficientes mujeres en el cuerpo técnico hoy en día. Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en los banquillos", declaró Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA. Según la FIFA, la iniciativa forma parte de la estrategia general de garantizar que el rápido crecimiento del fútbol femenino vaya de la mano de un aumento de la representación femenina en los puestos técnicos y de liderazgo. "A pesar de la considerable expansión del deporte en todo el mundo, sigue habiendo más hombres que mujeres en los cargos técnicos", dice la FIFA. 04.04 min Dos entrenadoras de Primera en un fútbol de banquillos con techo de cristal