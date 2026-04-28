Radiografía del sistema educativo: 16 años de inversión estancada, precariedad docente y desigualdad territorial

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, España ha navegado a través de nueve leyes educativas, cada una con promesas de mejora que rara vez han sido evaluadas con rigor. El estudio "Informe del Sistema Educativo Español 2009–2025", elaborado por el sindicato CSIF, pone negro sobre blanco a 16 años de datos oficiales para denunciar lo que denominan "el debate político más manipulado".

Tras analizar más de 80 gráficas y siete bloques temáticos, el diagnóstico es claro: los problemas estructurales del sistema permanecen ocultos tras la batalla partidista mientras la inversión real se congela.

El espejismo de la inversión pública Una de las conclusiones más demoledoras del estudio es el estancamiento del gasto educativo en términos reales. Aunque el gasto nominal por alumno creció un 37% entre 2009 y 2024 (pasando de 5.416€ a 7.421€), la inflación acumulada del 36,6% en el mismo periodo ha neutralizado prácticamente todo este incremento. El resultado es que la variación real de la inversión por alumno es de apenas un +0,3% en quince años. Esta precariedad financiera no se reparte de forma equitativa. El informe señala la existencia de un sistema a "19 velocidades", donde la brecha territorial es abismal.

La trampa de la interinidad docente El profesorado es el pilar que sostiene el sistema, pero lo hace bajo condiciones de creciente inestabilidad. Actualmente, 30,02% de los docentes públicos en España son interinos, lo que significa que uno de cada tres profesores carece de plaza fija. Esta cifra triplica el límite del 8% exigido por la Unión Europea. CSIF advierte que la supuesta mejora en las ratios de alumnos por profesor se ha logrado a costa de contrataciones temporales y no mediante la consolidación de plantillas, lo que genera una inestabilidad pedagógica donde un tercio del personal cambia de centro cada curso. A esto se suma una pérdida de poder adquisitivo que el sindicato estima superior al 20% desde 2009, debido a que el gasto real por docente ha caído un 11,1% una vez descontado el IPC.

Resultados: un motor que no arranca En cuanto al rendimiento académico, el éxito de la reducción del abandono escolar temprano (que cayó 18 puntos en 15 años) se ha frenado en seco. Desde 2021, la tasa oscila entre el 12,8% y el 14%, lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030. Los datos de PISA 2022 también revelan una "paradoja española": aunque la puntuación media es aceptable, existe una cola de bajo rendimiento excesivamente grande, con un 25% de alumnos con dificultades en lectura y un 28% en matemáticas. CSIF subraya que la educación debe verse como una política económica: cada punto de reducción en el abandono escolar tiene un retorno directo en cotizaciones y reducción de gasto social.

Algunas respuestas para mejorar el sistema El informe "2009-2025 en clave CSIF" no se limita a realizar una radiografía de las carencias del sistema, sino que se presenta como una respuesta técnica y concreta para superar los problemas estructurales detectados. La tesis central del documento es que la educación no debe verse simplemente como un gasto social, sino como una política económica de primer orden con un retorno fiscal directo. Para ello, el sindicato articula sus soluciones en torno a cuatro ejes fundamentales de actuación que buscan transformar el modelo actual.

Un marco de estabilidad normativa La primera gran solución que plantea CSIF no es técnica, sino política: alcanzar un Pacto de Estado por la Educación que garantice la continuidad del sistema. España ha tenido nueve leyes educativas en 45 años, lo que ha generado una inestabilidad que consume recursos y desorienta a la comunidad educativa. Por ello, se propone una moratoria legislativa mínima de diez años para consolidar el marco normativo actual y permitir que las innovaciones demuestren sus resultados. Dentro de este eje, la atención a la diversidad es prioritaria. El sindicato exige fijar por ley una ratio máxima de un orientador por cada 250 alumnos en secundaria y uno por cada 350 en primaria, asegurando que todos los centros cuenten con departamentos de orientación completos.

Blindaje de la inversión y equilibrio territorial Para acabar con el sistema de "19 velocidades", CSIF propone la definición legal de una "cesta básica de gasto educativo garantizado". El Estado debe asegurar, mediante transferencias de nivelación, un suelo mínimo de gasto real por alumno de 7.421 euros en todas las comunidades autónomas. La hoja de ruta financiera de CSIF es ambiciosa y progresiva, planteando un incremento de la inversión hasta alcanzar el 7% del PIB en el año 2032. Esta inversión debe dirigirse también a reforzar la Formación Profesional pública, garantizando plazas suficientes para cubrir toda la demanda y evitar el desplazamiento forzoso del alumnado hacia la red privada.

Dignificación y estabilidad del profesorado El cuarto eje de soluciones se centra en el docente como pilar del cambio a través de un nuevo Estatuto Docente nacional. CSIF propone reducir la interinidad al 8% mediante convocatorias anuales vinculantes y recuperar el poder adquisitivo perdido, vinculando las subidas salariales al IPC real. Además, se busca mejorar las condiciones de trabajo diarias fijando por ley un horario lectivo máximo de 18 horas semanales en secundaria y 23 horas en primaria.