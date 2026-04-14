Todos los centros educativos de Cantabria contarán con puntos violeta contra la violencia machista

Cantabria ampliará su red de puntos violeta a todos los centros educativos de la comunidad autónoma. La Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico colaboran en la puesta en marcha de este proyecto, pionero en España, que en esta primera fase involucrará a la sede santanderina de la Escuela Oficial de Idiomas y a ocho institutos de Educación Secundaria: Santa Clara y Peñacastillo, en Santander; Miguel Herrero Pereda, en Torrelavega; Valle de Camargo; Marqués de Manzanedo, en Santoña; Montesclaros, en Reinosa; Foramontanos, en Cabezón de la Sal; y Lope de Vega, en Santa María de Cayón.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presentado esta iniciativa con motivo de una jornada formativa en la que han participado los responsables de los centros educativos que se han sumado al proyecto piloto. Casares ha subrayado que el objetivo es alcanzar de lleno a la juventud de Cantabria, una etapa en la que "empiezan a formarse las identidades de los hombres y de las mujeres del mañana", concienciarles e informarles sobre la violencia machista.