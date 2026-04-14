Todos los centros educativos de Cantabria contarán con puntos violeta contra la violencia machista
- El proyecto piloto, pionero en España, arranca en ocho institutos y en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas en Santander
- De las 1.601 mujeres en el Sistema VioGén en Cantabria, 10 son menores de edad
Cantabria ampliará su red de puntos violeta a todos los centros educativos de la comunidad autónoma. La Delegación del Gobierno y la Consejería de Educación del Ejecutivo autonómico colaboran en la puesta en marcha de este proyecto, pionero en España, que en esta primera fase involucrará a la sede santanderina de la Escuela Oficial de Idiomas y a ocho institutos de Educación Secundaria: Santa Clara y Peñacastillo, en Santander; Miguel Herrero Pereda, en Torrelavega; Valle de Camargo; Marqués de Manzanedo, en Santoña; Montesclaros, en Reinosa; Foramontanos, en Cabezón de la Sal; y Lope de Vega, en Santa María de Cayón.
El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha presentado esta iniciativa con motivo de una jornada formativa en la que han participado los responsables de los centros educativos que se han sumado al proyecto piloto. Casares ha subrayado que el objetivo es alcanzar de lleno a la juventud de Cantabria, una etapa en la que "empiezan a formarse las identidades de los hombres y de las mujeres del mañana", concienciarles e informarles sobre la violencia machista.
Un problema mayor de lo que indican las cifras
La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones, ha recordado que las chicas más jóvenes "minimizan en muchas ocasiones lo que les pasa y no quieren identificarse como víctimas". En este sentido, ha explicado que de las 1.601 mujeres registradas en el sistema VioGén en Cantabria, diez son menores de edad, aunque reconoce que "son muchísimas más las que están sufriendo violencia de género".
Mirones ha subrayado que en los puntos violeta, las chicas van a encontrar un entorno seguro con personal preparado, formado y especializado para derivar situaciones de violencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad o para que reciban apoyo psicológico en centros de atención a la mujer.