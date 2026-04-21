Las claves de la nueva Ley educativa: el Gobierno aprueba reducir las ratios en clase y las horas de los docentes
- Primaria bajará a 22 alumnos por clase y la ESO a 25 para garantizar una atención personalizada
- Los profesores de Secundaria tendrán un máximo de 18 horas lectivas para mejorar la calidad educativa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma educativa de calado. Esta normativa busca homogeneizar las condiciones laborales y escolares en todo el país. Menos alumnos por aula y un límite a las horas lectivas son sus pilares fundamentales. Se trata de una apuesta decidida por la calidad, según reza la nota enviada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
¿En qué consiste el cambio en las ratios escolares?
El proyecto de Ley establece una reducción del número máximo de alumnos por aula en etapas obligatorias. En Educación Primaria, el límite baja de los 25 actuales a 22 alumnos. Por su parte, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la ratio máxima se reduce de 30 a 25 estudiantes por clase.
¿Cómo afecta esto a los alumnos con necesidades especiales?
En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas a efectos de ratio. El objetivo es permitir que el docente pueda ofrecer una atención más dedicada y mejorar la inclusión educativa en el aula.
¿Cuál será el máximo de horas lectivas para los docentes?
La norma fija por primera vez un marco básico y homogéneo para toda España. En Infantil, Primaria y Educación Especial, el máximo será de 23 horas lectivas semanales. Para el resto de enseñanzas, como la ESO o Bachillerato, el límite se establece en 18 horas.
¿Existen excepciones a estos horarios?
Sí. Por necesidades organizativas excepcionales, se podrá llegar a un máximo de 20 horas en las enseñanzas de secundaria, pero estas deberán ser compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.
¿Cuándo se empezarán a aplicar estos cambios?
La implantación de estas medidas será progresiva tras la entrada en vigor de la ley. El Gobierno ha fijado el horizonte del curso 2031-2032 para que el nuevo sistema esté plenamente operativo en todos los centros del país.
¿Cuenta la ley con el respaldo de la comunidad educativa?
Según ha destacado la ministra Milagros Tolón, el texto es fruto del diálogo y cuenta con un dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado. Además de las ratios, el Ministerio trabaja en paralelo en el uso de una IA soberana para reducir la carga burocrática de los docentes.
Tras esta aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley se remitirá de inmediato al Congreso de los Diputados para iniciar su correspondiente tramitación parlamentaria.
Educación revisará las ratios infantiles de 0 a 3 años para mejorar la atención
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes iniciará antes del verano la revisión del Real Decreto 132/2010 con el objetivo de reducir las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. Esta medida responde a las demandas de las trabajadoras del sector, quienes solicitan una disminución del número de alumnos por aula para garantizar una atención más personalizada y elevar la calidad educativa en esta etapa clave del desarrollo.
La ministra Milagros Tolón ha reafirmado su compromiso de diálogo tras reunirse con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles para abordar estas reivindicaciones. Mientras se tramita la nueva normativa estatal, el Ministerio recuerda que la competencia para establecer las ratios actuales sigue recayendo en las comunidades autónomas, aunque la futura reforma busca unificar criterios y mejorar las condiciones laborales y docentes en todo el país.