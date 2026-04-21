Las claves de la nueva Ley educativa: el Gobierno aprueba reducir las ratios en clase y las horas de los docentes

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma educativa de calado. Esta normativa busca homogeneizar las condiciones laborales y escolares en todo el país. Menos alumnos por aula y un límite a las horas lectivas son sus pilares fundamentales. Se trata de una apuesta decidida por la calidad, según reza la nota enviada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

¿En qué consiste el cambio en las ratios escolares? El proyecto de Ley establece una reducción del número máximo de alumnos por aula en etapas obligatorias. En Educación Primaria, el límite baja de los 25 actuales a 22 alumnos. Por su parte, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la ratio máxima se reduce de 30 a 25 estudiantes por clase.

¿Cómo afecta esto a los alumnos con necesidades especiales? En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas a efectos de ratio. El objetivo es permitir que el docente pueda ofrecer una atención más dedicada y mejorar la inclusión educativa en el aula.

¿Cuál será el máximo de horas lectivas para los docentes? La norma fija por primera vez un marco básico y homogéneo para toda España. En Infantil, Primaria y Educación Especial, el máximo será de 23 horas lectivas semanales. Para el resto de enseñanzas, como la ESO o Bachillerato, el límite se establece en 18 horas.

¿Existen excepciones a estos horarios? Sí. Por necesidades organizativas excepcionales, se podrá llegar a un máximo de 20 horas en las enseñanzas de secundaria, pero estas deberán ser compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

¿Cuándo se empezarán a aplicar estos cambios? La implantación de estas medidas será progresiva tras la entrada en vigor de la ley. El Gobierno ha fijado el horizonte del curso 2031-2032 para que el nuevo sistema esté plenamente operativo en todos los centros del país.