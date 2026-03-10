Monitores de comedores escolares públicos inician tres nuevas jornadas de huelga pese a reducción de ratios

Los monitores de los comedores escolares públicos inician tres días de huelga tras el último parón que tuvo lugar a finales del mes de febrero. El anuncio este lunes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que comunicó que reducirá de forma progresiva los ratios de alumnos por monitor en los comedores, no ha sido suficiente para la desconvocatoria de una huelga que concluirá el jueves.

Qué demandan los sindicatos La principal exigencia de los monitores de los comedores era, precisamente, que redujeran los ratios y aplauden el anuncio del Gobierno Vasco. Pero las demandas van más allá de esta medida. Solicitan la negociación de un convenio colectivo, que lleva caducado desde hace más de dos años. Asimismo, reclaman que se apliquen las subidas salariales acordadas. Las empresas de catering hicieron un llamamiento a la desconvocatoria de la huelga, anunciando un incremento salarial significativo (20% en cinco años) que fue rechazado de pleno por los sindicatos, al considerar que eso estaba recogido en el convenio actual. Su reivindicación final es que se equipare su salario con el del personal laboral público, es decir, a los trabajadores que accedieron a su puesto de trabajo mediante concurso de oposición.

Propuesta de Educación Las mejoras en las ratios se aplicarán a partir del curso 2026/27, coincidiendo con la tramitación del nuevo contrato de licitación del servicio de comedores para los próximos tres cursos escolares. Educación destaca que estas medidas ya estaban previstas en su planificación, pero ahora se aceleran y concretan para responder al conflicto. En Educación Primaria se reducirá progresivamente el número máximo de comensales por monitor. El objetivo es alcanzar 30 alumnos por monitor en el curso 2027/28. Para el curso transitorio 2026/27, cuando en grupos de 1º a 3º de Primaria se superen los 30 alumnos, se incorporará un monitor adicional hasta que entre en vigor la nueva ratio general. En Educación Infantil se reforzará la atención a los más pequeños. Cuando un grupo de 3 años supere los 20 alumnos, se asignará un monitor adicional. El Departamento de Educación subraya que estas medidas buscan "mejorar la atención al alumnado" y "favorecer la autonomía" en el comedor, especialmente con los más pequeños donde la dependencia es mayor.