Euskadi distribuyó en 2025 más de 6.500 vacunas con una caducidad menor de la aconsejada

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Osakidetza, distribuyó en el año 2025 más de 6.500 dosis de vacunas con una caducidad menor de la aconsejada, según ha podido saber RNE, que ha tenido acceso al informe con las conclusiones del comité que se constituyó para investigar el caso de las vacunas caducadas que estalló en enero.

La fecha de prescripción de las inyecciones era menor a seis meses, cuando lo recomendable y habitual es recibir los preparados con, al menos, un año de margen para que sean inoculados.

RNE accede al informe con las conclusiones del comité que se constituyó para investigar el caso de las vacunas caducadas que estalló en enero



Según el documento, Osakidetza distribuyó en 2025 miles de dosis con caducidad menor de la aconsejada

El informe apunta además a una dinámica errónea, puesto que los sanitarios, primero, ponían la vacuna y, posteriormente, registraban la inoculación, cuando debe procederse al contrario. Otro fallo que ha descubierto este comité es que los ambulatorios guardaron más vacunas de las necesarias y no eran capaces de separarlas por fecha de caducidad.