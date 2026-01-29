Euskadi reconoce que se han administrado dos vacunas caducadas más, con 78 nuevos potenciales afectados

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente, que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado el consejero Alberto Martínez.

La nueva incidencia registradas por Osakidetza corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 personas, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales.

El consejero ha precisado que, de las 253 personas afectadas por la primera vacuna hexavalente caducada que fue detectada, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo, y no las 103 que Osakidetza había previsto revacunar. El Gobierno Vasco ha explicado esta reducción porque "en la mayoría de los casos el problema se debía a errores de registro, no de caducidad".

Sanidad ha añadido que ha contactado con todas las familias y que, "en algunos casos, la revacunación ya se ha completado".

Además, Martínez ha señalado que el incidente no ha tenido consecuencia para la salud de estos pacientes. Según ha explicado, se han realizado informes técnicos que concluyen que no existe riesgo de efectos adversos.

Investigación judicial La Fiscalía Superior del País Vasco ha iniciado diligencias para determinar si existe un delito contra la salud pública por estos hechos. El País Vasco administra por error vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, aunque sin "efectos adversos" Tras reconocer haber administrado al menos 262 dosis de vacunas expiradas a 248 bebés y cinco adultos, la Dirección de Salud Públic,a en un llamado a la calma, explicó haber identificado a todos los casos y no haber reportado ningún tipo de afección a la salud. Además, el error abarca casi todo el territorio ya que fueron aplicadas desde 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas (OSI) que existen en Euskadi. Sin embargo podría afectar a la eficacia de la dosis administrada, por lo que el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) ha recomendado una nueva dosis de la vacuna "para asegurar la máxima protección" que ya ha comenzado a aplicarse de nuevo a las personas afectadas.