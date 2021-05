El mundo ha alcanzado dos nuevos hitos en la vacunación contra el coronavirus: en un día se contabilizaron más de 40 millones de dosis, un récord de inyecciones diarias que llegaba después de que el mundo consiguiera, a principios de la semana, superar el umbral del 10 % de la población con al menos una dosis.

La carrera contra el virus continúa y, casi medio año después de que comenzara la campaña de vacunación, en el mundo se han puesto más de 1.700 millones de dosis, según los datos de Our World in Data. Pero la distribución de los pinchazos sigue siendo muy desigual.

Mientras la cobertura despega en países desarrollados, el ritmo lento en regiones más desfavorecidas recuerda una máxima que los expertos repiten desde que comenzó la pandemia: la inmunidad será global o no será.

Y pese al buen ritmo, las diferencias entre regiones no se reducen. La Unión Europea -donde se preparan los viajes con vistas al verano - y América del Norte -que ya permite no usar la mascarilla en interiores - están desmarcadas del resto y en competición por el primer puesto, que actualmente ocupa la UE. Ambas regiones tienen a más del 35 % de la población vacunada con al menos una dosis . El doble que América del La, 21 veces más que África.

España ha administrado más de 26 millones de dosis a una población de 47 millones de habitantes. En el conjunto de África, con más de 1.300 millones de habitantes, el total de vacunas administradas no llega a 30 millones. Otro ejemplo del agravio comparativo : en Andalucía se han puesto más o menos las mismo número de dosis que en Filipinas… Aunque la población del país asiático es unas 13 veces mayor que la de la comunidad autónoma.

“El problema no es distribuir las vacunas desde Covax, el problema es conseguir que lleguen”, insistía el director general de la OMS, que hablaba del “nacionalismo de vacunas” como una de las principales causas de los problemas de suministro. “Incluso ahora, algunos países ricos están empezando a vacunar a niños y adolescentes, mientras que trabajadores sanitarios, mayores y otros grupos de riesgo en todo el mundo siguen sin vacunar”. El viernes, la Agencia Europea del Medicamento autorizó la vacunación con Pfizer a adolescentes de entre 12 y 15 años . En Alemania, donde más del 40 % de la población ya ha recibido al menos una dosis, ya han anunciado que a partir de junio se podrá vacunar también a los menores de entre 12 y 16.

¿Y la inmunidad de grupo?

Esta semana, Malta presumía de que el 70 % de su población ya había recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según los datos recopilados por Our World in Data, es el primer país europeo en conseguirlo y el segundo en el mundo, después de las Islas Seychelles. ¿Ha alcanzado Malta la tan esperada inmunidad de rebaño? Probablemente, no.

El umbral del 70 % ha servido como un horizonte tangible desde que comenzó la campaña de vacunación. Sin embargo, a medida que nos acercamos a esa meta y se extiende la relajación, los expertos insisten en que la inmunidad de rebaño no tiene unos límites claros.

“El porcentaje de población que necesita ser inmune para alcanzar la inmunidad de rebaño varía con cada enfermedad [...]. La proporción de población que debe ser vacunada contra la COVID-19 para empezar a entrar en la inmunidad de rebaño no se conoce”, destaca la OMS en su información oficial al respecto.

A esa incertidumbre se añaden otras cuestiones que ponen en riesgo alcanzar la meta de la inmunidad global, desde las dudas sobre la efectividad de las vacunas para frenar la transmisión del virus hasta las temidas variantes que amenazan con obstaculizar la campaña de vacunación. Y, por supuesto, están las variables sociológicas: nuestro propio comportamiento, casi tan imprevisible como el del virus.

Se desconoce cómo evolucionará el virus, pero también cuánta gente rechazará ponerse la vacuna, o quiénes ignorarán las advertencias de distanciamiento social. Por el momento, las olas de coronavirus a las que nos hemos ‘acostumbrado’ en el último año no parecen haber desaparecido, y se registran brotes incluso en comunidades con un alto nivel de inmunidad. Un recordatorio de que la ‘nueva normalidad’ que con las vacunas ya suena a realidad aún tendrá que esperar.

“Al final habrá tales niveles de inmunidad en la población que el virus lo tendrá difícil para expandirse, incluso sin ninguna restricción social”, afirmaba el profesor John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, en declaraciones al Financial Times. “Desafortunadamente, estamos aún bastante lejos de ese punto”.