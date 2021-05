Ya en las últimas semanas, varios países han anunciado importantes donaciones de vacunas a países con poco acceso a sueros. Alemania y Francia, por ejemplo, han garantizado que compartirán 30 millones de dosis cada uno, mientras que España ha anunciado que prevé enviar 7,5 millones a Latinoamérica.

Los jefes de Estado y de Gobierno han adoptado este compromiso a la luz de la "aceleración" de las campañas de vacunación en la UE: unos 170 millones de europeos, un 46% del total, han recibido ya al menos una dosis, según los datos que ha trasladado a los líderes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el conjunto de los Estados miembros se han administrado 245 millones de dosis desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre del año pasado. Además, Bruselas espera que se multiplique el suministro de dosis al bloque desde las 106 millones entregadas hasta finales de marzo hasta los 413 millones que espera en el segundo trimestre y los 529 millones en el tercero.

