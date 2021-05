El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los 27 estados miembros de la Unión Europea han llegado este jueves a un acuerdo sobre el certificado de vacunación europeo, que facilitará los viajes a partir de este verano, a pesar de la pandemia de coronavirus.

Se llamará 'certificado digital COVID' y podremos llevarlo en el móvil, aunque existirá también una versión en papel. Este instrumento unificado y válido para toda la UE podrá entrar en vigor el 1 de julio, según ha confirmado en rueda de prensa Juan Fernando López Aguilar, del grupo socialista, uno de los negociadores del Parlamento.

“White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.



I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.



We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.���� pic.twitter.com/Fkgyohff2i“