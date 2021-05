La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado este viernes el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19, la sexta que autoriza tras haber constatado que cumple los criterios de seguridad, eficacia y seguridad requeridos.

