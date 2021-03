La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este martes su informe final sobre la misión en China para descubrir los orígenes del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19. Según sus conclusiones, el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través uno o varios animales intermedios que aún no ha conseguido identificar, al mismo tiempo que ha calificado la teoría de que se escapó de un laboratorio como "extremadamente improbable".

El jefe de esa misión de la OMS sobre el terreno, el danés Peter Ben Embarek, ha explicado que las investigaciones sugieren que hubo casos iniciales que no tenían relación con el mercado de Huanan, en Wuhan. Además, también se sabe que en diciembre había una importante transmisión comunitaria del virus que tampoco está asociada a ese mercado. "Había circulación del virus en diferentes partes de la ciudad no relacionadas entre sí", ha manifestado, remontándose a los casos detectados en la ciudad china durante el mes de diciembre de 2019.

Investigación sobre el terreno

El equipo llegó el 14 de enero de 2021 a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus.

En declaraciones a los Estados miembros de la OMS, el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a realizar más estudios para conocer mejor los orígenes del virus. "En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos", ha comentado.



El informe final de la OMS sobre el origen de la COVID-19, publicado tras 28 días de trabajo sobre el terreno de expertos en Wuhan, presenta cuatro posibles teorías sobre la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en humanos, sin descartar ninguna del todo, aunque aclara que algunas de las teorías son más probables que otras.