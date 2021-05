Coronavirus

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado este viernes la extensión del uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech a adolescentes de entre 12 y 15 años, por lo que se convertirá en la primera inyección contra la COVID-19 que se use en menores de 16 años en la Unión Europea. La respuesta inmunitaria "es similar e incluso superior a la que se ha observado en los grupos de mayor edad", ha asegurado Marco Cavaleri, responsable de vacunas del regulador comunitario, quien ha dejado claro que ahora serán los países miembros de la UE quienes decidirán individualmente su propia estrategia para este grupo etario.

La EMA ha explicado que, igual que en los demás grupos, se requieren dos dosis de esta vacuna basada en ARN mensajero, y que asimismo debe administrarse con un intervalo de al menos tres semanas. Ahora, su dictamen se trasladará a la Comisión Europea, que deberá conceder la autorización final. A partir de ese momento, cada uno de los Estados de la UE deberá decidir si ofrece esta vacuna a los menores de entre 12 y 15 años y, en caso de hacerlo, los tiempos de dosificación.

Tal y como ha manifestado Cavalieri, el Comité de Fármacos de Uso Humano (CHMP) de la EMA, reunido de manera extraordinaria este viernes, ha concluido que la vacuna de Pfizer/BioNTech es “segura” y eficaz en esa franja de edad. También ha recordado que la vacunación de niños y jóvenes se considera un paso indispensable para alcanzar la "inmunidad de grupo" y poder superar definitivamente la pandemia.

"Celebro la aprobación de la vacuna BioNTech/Pfizer para niños de 12 a 15 años", ha expresado en su cuenta oficial de Twitter la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, quien ha insistido en que "más allá de los gobiernos, esta es una decisión que en última instancia deben tomar los padres para sus hijos". "Cada paso que damos juntos supone un paso más cerca de poner fin a la pandemia", ha concluido.

“I welcome @EMA_News opinion on approving the BioNTech/Pfizer vaccine for 12-15 year olds.



Beyond the decisions of governments, this is ultimately a decision to be made by parents for their children.



Every step we take together brings us one step closer to ending the pandemic. https://t.co/koieYdUiVG“